МИД Украины жестко отреагировал на упреки Словакии и Венгрии насчет нефти РФ
Категория
Украина
Дата публикации

МИД Украины жестко отреагировал на упреки Словакии и Венгрии насчет нефти РФ

Тихий
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Поведение Венгрии и Словакии, которые шантажом пытаются сохранить транзит российской нефти, похожи на "типичное поведение наркоманов". Они вопреки политике ЕС хотят остаться на "российской игле".

Главные тезисы

  • Поведение Венгрии и Словакии в отношении транзита российской нефти нарушает политику ЕС и сравнивается с 'типичным поведением наркоманов'.
  • Атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины со стороны оккупантов свидетельствуют об угрозе для страны.

МИД Украины посмеялся над Венгрией и Словакией

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-брифинге для журналистов.

Тихий, комментируя обвинения со стороны Венгрии и Словакии по транзиту нефти через нефтепровод "Дружба", напомнил, что труба не работает, поскольку ее атаковали россияне.

Венгерская сторона получила сообщение 27 января, в тот день, когда оккупанты атаковали и повредили объект возле Бродов на Львовщине. Поэтому Будапешт не просто лжет, но и умалчивает, что прекращение транзита — вина России.

Почему сейчас раздаются заявления с обвинениями в сторону Украины. Украина находится в постоянном диалоге как с Еврокомиссией, так и соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу.

Тихий также напомнил, что оккупанты атакуют нефтегазовую инфраструктуру Украины систематически. В 2025 году на объекты НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировали 225 атак, враг использовал 1399 дронов и ракет.

При этом, по его словам, Венгрия и Словакия получили от Европейского союза временные исключения внутри санкций ЕС на запрет импорта российской трубопроводной нефти.

Будапешт и Братислава имели время "слезть с российской нефтяной иглы". Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и словацкий премьер-министр Роберт Фицо имели возможности для этого.

Но, к сожалению, мы не видим не то, что попыток освободиться от зависимости от российской нефти, а наоборот, вопреки политике Европейского Союза, видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше... Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании, — это резюм. метафора, очень подходящая Орбану, Фицо и их политике.

18 февраля Орбан и Фицо выдвинули Украине ультиматум. В частности, Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину. А Словакия в очередной раз начала угрожать прекратить импорт электроэнергии в Украину.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо цинично обвинил Украину в шантаже Венгрии
Фицо набросился на Украину с новыми обвинениями
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия прекращает поставки дизтоплива в Украину — Сийярто
Сийярто
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Фицо угрожает прекратить экспорт электроэнергии и дизеля в Украину
Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?