МИД Украины жестко отреагировал на упреки Словакии и Венгрии насчет нефти РФ

Поведение Венгрии и Словакии, которые шантажом пытаются сохранить транзит российской нефти, похожи на "типичное поведение наркоманов". Они вопреки политике ЕС хотят остаться на "российской игле".

МИД Украины посмеялся над Венгрией и Словакией

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-брифинге для журналистов.

Тихий, комментируя обвинения со стороны Венгрии и Словакии по транзиту нефти через нефтепровод "Дружба", напомнил, что труба не работает, поскольку ее атаковали россияне. Поделиться

Венгерская сторона получила сообщение 27 января, в тот день, когда оккупанты атаковали и повредили объект возле Бродов на Львовщине. Поэтому Будапешт не просто лжет, но и умалчивает, что прекращение транзита — вина России.

Почему сейчас раздаются заявления с обвинениями в сторону Украины. Украина находится в постоянном диалоге как с Еврокомиссией, так и соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу.

Тихий также напомнил, что оккупанты атакуют нефтегазовую инфраструктуру Украины систематически. В 2025 году на объекты НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировали 225 атак, враг использовал 1399 дронов и ракет.

При этом, по его словам, Венгрия и Словакия получили от Европейского союза временные исключения внутри санкций ЕС на запрет импорта российской трубопроводной нефти. Поделиться

Будапешт и Братислава имели время "слезть с российской нефтяной иглы". Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и словацкий премьер-министр Роберт Фицо имели возможности для этого.

Но, к сожалению, мы не видим не то, что попыток освободиться от зависимости от российской нефти, а наоборот, вопреки политике Европейского Союза, видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше... Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании, — это резюм. метафора, очень подходящая Орбану, Фицо и их политике.

18 февраля Орбан и Фицо выдвинули Украине ультиматум. В частности, Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину. А Словакия в очередной раз начала угрожать прекратить импорт электроэнергии в Украину.