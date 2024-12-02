Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший висловив занепокоєння появою російського підводного човна у водах його країни.

Філіппіни б’ють на сполох через появу російського підводного човна у водах Південнокитайського моря

Будь-яке втручання на територію на захід Філіппінського моря, у нашу ВЕЗ, наші базові лінії викликає занепокоєння, — підкреслив президент Філіппін у коментарі журналістам. Поширити

За словами філіппінських військових, підводний човен РФ UFA 490 був помічений на захід від провінції Західний Міндоро на заході Філіппін 28 листопада.

Що кажуть у ВМС Філіппін

ВМС країни розгорнули засоби для моніторингу ситуації, а військовий корабель встановив радіозв’язок із субмариною.

Російське судно заявило, що очікує покращення погодних умов, перш ніж продовжити рух до Владивостока, — підкреслюють у ВМС Філіппін. Поширити

Про російську субмарину вперше повідомила філіппінська газета Daily Inquirer з посиланням на невстановлені джерела.

Військові заявили, що продовжуватимуть захищати суверенітет країни, додавши, що їхні “операції залишаються сумісними з міжнародними морськими законами”.

Підводний човен РФ виявили на тлі тривалої напруженості між Манілою та Пекіном у Південнокитайському морі.