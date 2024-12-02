Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший висловив занепокоєння появою російського підводного човна у водах його країни.
Головні тези:
- Президент Філіппін висловив занепокоєння через появу російського підводного човна у водах країни.
- Філіппінські військові розгорнули засоби для моніторингу ситуації та встановили радіозв'язок із субмариною.
- Підводний човен РФ був помічений у Південнокитайському морі, викликаючи занепокоєння на Філіппінах.
- Філіппінські військові заявили, що продовжують захищати суверенітет країни та дотримуються міжнародних морських законів.
- Поява російської субмарини виникла на тлі напруженості між Філіппінами та Пекіном у Південнокитайському морі.
Філіппіни б’ють на сполох через появу російського підводного човна у водах Південнокитайського моря
За словами філіппінських військових, підводний човен РФ UFA 490 був помічений на захід від провінції Західний Міндоро на заході Філіппін 28 листопада.
Що кажуть у ВМС Філіппін
ВМС країни розгорнули засоби для моніторингу ситуації, а військовий корабель встановив радіозв’язок із субмариною.
Про російську субмарину вперше повідомила філіппінська газета Daily Inquirer з посиланням на невстановлені джерела.
Військові заявили, що продовжуватимуть захищати суверенітет країни, додавши, що їхні “операції залишаються сумісними з міжнародними морськими законами”.
Підводний човен РФ виявили на тлі тривалої напруженості між Манілою та Пекіном у Південнокитайському морі.
WATCH: The Philippine Navy says its aircraft “monitored and escorted” the Russian submarine UFA 490 during the latter’s transit through the West Philippine Sea on November 28, 2024. | via @michael_delizo— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 2, 2024
(Courtesy: PH Navy)pic.twitter.com/oRXTQ4Jiw9
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