На Філіппінах занепокоєні підводними човнами РФ у Південнокитайському морі
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На Філіппінах занепокоєні підводними човнами РФ у Південнокитайському морі

Підводний човен РФ
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Джерело:  Bloomberg

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший висловив занепокоєння появою російського підводного човна у водах його країни. 

Головні тези:

  • Президент Філіппін висловив занепокоєння через появу російського підводного човна у водах країни.
  • Філіппінські військові розгорнули засоби для моніторингу ситуації та встановили радіозв'язок із субмариною.
  • Підводний човен РФ був помічений у Південнокитайському морі, викликаючи занепокоєння на Філіппінах.
  • Філіппінські військові заявили, що продовжують захищати суверенітет країни та дотримуються міжнародних морських законів.
  • Поява російської субмарини виникла на тлі напруженості між Філіппінами та Пекіном у Південнокитайському морі.

Філіппіни б’ють на сполох через появу російського підводного човна у водах Південнокитайського моря

Будь-яке втручання на територію на захід Філіппінського моря, у нашу ВЕЗ, наші базові лінії викликає занепокоєння, — підкреслив президент Філіппін у коментарі журналістам.

За словами філіппінських військових, підводний човен РФ UFA 490 був помічений на захід від провінції Західний Міндоро на заході Філіппін 28 листопада.

Що кажуть у ВМС Філіппін

ВМС країни розгорнули засоби для моніторингу ситуації, а військовий корабель встановив радіозв’язок із субмариною.

Російське судно заявило, що очікує покращення погодних умов, перш ніж продовжити рух до Владивостока, — підкреслюють у ВМС Філіппін.

Про російську субмарину вперше повідомила філіппінська газета Daily Inquirer з посиланням на невстановлені джерела.

Військові заявили, що продовжуватимуть захищати суверенітет країни, додавши, що їхні “операції залишаються сумісними з міжнародними морськими законами”.

Підводний човен РФ виявили на тлі тривалої напруженості між Манілою та Пекіном у Південнокитайському морі.

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