Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що вже домовилась з кілером щодо вбивства президента країни Фердинанда Маркоса-молодшого, його сім'ї, а також спікера Палати представників у разі, якщо її саму вб'ють.

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При цьому Дутерте підкреслила, що аж ніяк не жартує, роблячи такі зухвалі, провокаційні заяви.

Зазначається, що виконавчий секретар Філіппін Лукас Берсамін передав інформацію про загрозу життю президенту країни Фердинанду Маркосу-молодшому до елітного підрозділу президентської охорони із метою вживання термінових заходів.

Фердинанд Маркос-молодший

Виходячи з чіткої заяви віцепрезидента про те, що вона найняла вбивцю для ліквідації президента, якщо нібито змова проти неї буде успішною, Виконавчий секретар передав інформацію про цю активну загрозу управлінню президентської безпеки для негайного вжиття відповідних заходів. Будь-яка погроза життю президента завжди повинна сприйматися серйозно, тим більше, що ця загроза була публічно озвучена, — зазначається у заяві Лукаса Берсаміна. Поширити

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У 2022 році Сара Дутерте спільно з чинним президентом Фердинандом Маркосом-молодшим перемогла на виборах і балатувалась на пост віцепрезидентки Філіппін.

Однак після перемоги між Дутерте та президентом і його сім’єю майже одразу виник конфлікт.

Зокрема, керівники розійшлись у поглядах на ставлення до агресивної політики Китаю у спірних водах Південно-Китайського моря.

Дутерте стала жорстко критикувати Маркоса, його дружину Лізу Аранету-Маркос і спікера Палати представників Мартіна Ромуальдеса, звинувачуючи їх в корупції, некомпетентності та політичному переслідуванні сім'ї Дутерте.

Остання заява віцепрезидентки із погрозами вбити президента пролунала після рішення Палати представників, яка підтримує президента і спікера, затримати главу апарату Дутерте Зулейку Лопес за звинуваченнями у перешкоджанні розслідуванню Конгресу щодо можливого нецільового використання бюджету.

На пресконференції розлючена Сара Дутерте звинуватила Маркоса в некомпетентності як президента і в брехні, а також його дружину і спікера Палати представників у нецензурних висловлюваннях.

Відповідаючи на запитання про побоювання щодо її безпеки, 46-річна Дутерте припустила, що існує змова з метою її вбивства.