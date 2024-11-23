Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що вже домовилась з кілером щодо вбивства президента країни Фердинанда Маркоса-молодшого, його сім'ї, а також спікера Палати представників у разі, якщо її саму вб'ють.
Головні тези:
- Віцепрезидентка Філіппін публічно визнала готовність вбити президента та його сім'ю, спровокувавши відкриту війну між керівниками Філіппін.
- Конфлікт між Сарою Дутерте та президентом Маркосом-молодшим виник через різницю у поглядах на політику Китаю та звинувачення в корупції та некомпетентності.
- Рішення підтримати спікера Палати представників у суперечці з віцепрезиденткою стало приводом для заяви про готовність вбивства президента.
- Виконавчий секретар передав інформацію про загрозу життю президента до президентської охорони для вжиття термінових заходів на захист керівництва країни.
- Напруга у вищому керівництві Філіппін свідчить про складні внутрішні політичні процеси та загрозу для стабільності країни.
Що відомо про відкриту війну між керівниками Філіппін
При цьому Дутерте підкреслила, що аж ніяк не жартує, роблячи такі зухвалі, провокаційні заяви.
Зазначається, що виконавчий секретар Філіппін Лукас Берсамін передав інформацію про загрозу життю президенту країни Фердинанду Маркосу-молодшому до елітного підрозділу президентської охорони із метою вживання термінових заходів.
Що відомо про причини конфлікту серед вищого керівництва Філіппін
У 2022 році Сара Дутерте спільно з чинним президентом Фердинандом Маркосом-молодшим перемогла на виборах і балатувалась на пост віцепрезидентки Філіппін.
Однак після перемоги між Дутерте та президентом і його сім’єю майже одразу виник конфлікт.
Зокрема, керівники розійшлись у поглядах на ставлення до агресивної політики Китаю у спірних водах Південно-Китайського моря.
Дутерте стала жорстко критикувати Маркоса, його дружину Лізу Аранету-Маркос і спікера Палати представників Мартіна Ромуальдеса, звинувачуючи їх в корупції, некомпетентності та політичному переслідуванні сім'ї Дутерте.
Остання заява віцепрезидентки із погрозами вбити президента пролунала після рішення Палати представників, яка підтримує президента і спікера, затримати главу апарату Дутерте Зулейку Лопес за звинуваченнями у перешкоджанні розслідуванню Конгресу щодо можливого нецільового використання бюджету.
На пресконференції розлючена Сара Дутерте звинуватила Маркоса в некомпетентності як президента і в брехні, а також його дружину і спікера Палати представників у нецензурних висловлюваннях.
Відповідаючи на запитання про побоювання щодо її безпеки, 46-річна Дутерте припустила, що існує змова з метою її вбивства.
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