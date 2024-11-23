Вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что уже договорилась с киллером об убийстве президента страны Фердинанда Маркоса-младшего, его семьи, а также спикера Палаты представителей в случае, если ее саму убьют.

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При этом Дутерте подчеркнула, что никак не шутит, делая такие дерзкие, провокационные заявления.

Отмечается, что исполнительный секретарь Филиппин Лукас Берсамин передал информацию об угрозе жизни президенту страны Фердинанду Маркосу-младшему в элитное подразделение президентской охраны с целью принятия срочных мер.

Фердинанд Маркос-младший

Исходя из четкого заявления вице-президента о том, что оно наняло убийцу для ликвидации президента, если якобы заговор против него будет успешным, Исполнительный секретарь передал информацию об этой активной угрозе управлению президентской безопасности для немедленного принятия соответствующих мер. Любая угроза жизни президента всегда должна восприниматься серьезно, тем более что эта угроза была публично озвучена, — говорится в заявлении Лукаса Берсамина. Поделиться

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В 2022 году Сара Дутерте совместно с действующим президентом Фердинандом Маркосом-младшим победила на выборах и баллотировалась на пост вице-президента Филиппин.

Однако после победы между Дутерте и президентом и его семьей почти сразу возник конфликт.

В частности, руководители разошлись во взглядах на отношение к агрессивной политике Китая в спорных водах Южно-Китайского моря.

Дутерте стала жестко критиковать Маркоса, его супругу Лизу Аранету-Маркос и спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса, обвиняя их в коррупции, некомпетентности и политическом преследовании семьи Дутерте.

Последнее заявление вице-президента с угрозами убить президента прозвучало после решения Палаты представителей, поддерживающей президента и спикера, задержать главу аппарата Дутерте Зулейку Лопес по обвинениям в препятствовании расследованию Конгресса относительно возможного нецелевого использования бюджета.

На прессконференции взбешенная Сара Дутерте обвинила Маркоса в некомпетентности как президента и во лжи, а также его супругу и спикера Палаты представителей в нецензурных высказываниях.

Отвечая на вопрос о опасениях по поводу ее безопасности, 46-летняя Дутерте предположила, что существует заговор с целью ее убийства.