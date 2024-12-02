На Филиппинах обеспокоены подлодками РФ в Южнокитайском море
Категория
Мир
Дата публикации

На Филиппинах обеспокоены подлодками РФ в Южнокитайском море

Подлодка РФ
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Источник:  Bloomberg

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность появлением российской подлодки в водах его страны.

Главные тезисы

  • Филиппинские власти обеспокоены появлением российской подлодки в водах Южнокитайского моря.
  • Филиппинские военные проводят мониторинг ситуации и поддерживают радиосвязь с российской субмариной.
  • Появление российской подлодки вызывает напряженность между Филиппинами и Пекином в регионе Южнокитайского моря.
  • ВМС Филиппин обеспокоены нарушениями суверенитета и соблюдают международные морские законы.
  • Ситуация с российской подводной лодкой отражает сложные взаимоотношения стран в регионе и вызывает тревогу на Филиппинах.

Филиппины бьют тревогу из-за появления российской подводной лодки в водах Южнокитайского моря

Любое вмешательство на территорию западнее Филиппинского моря, в нашу СЭЗ, наши базовые линии вызывает беспокойство, — подчеркнул президент Филиппин в комментарии журналистам.

По словам филиппинских военных, подлодка РФ UFA 490 была замечена западнее провинции Западный Миндоро на западе Филиппин 28 ноября.

Что говорят в ВМС Филиппин

ВМС страны развернули средства для мониторинга ситуации, а военный корабль установил радиосвязь с субмариной.

Российское судно заявило, что ожидает улучшения погодных условий, прежде чем продолжить движение во Владивосток, — подчеркивают в ВМС Филиппин.

О российской субмарине впервые сообщила филиппинская газета Daily Inquirer со ссылкой на неустановленные источники.

Военные заявили, что будут продолжать защищать суверенитет страны, добавив, что их "сделки остаются совместимыми с международными морскими законами".

Подлодку РФ обнаружили на фоне длительной напряженности между Манилой и Пекином в Южнокитайском море.

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