Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность появлением российской подлодки в водах его страны.

Филиппины бьют тревогу из-за появления российской подводной лодки в водах Южнокитайского моря

Любое вмешательство на территорию западнее Филиппинского моря, в нашу СЭЗ, наши базовые линии вызывает беспокойство, — подчеркнул президент Филиппин в комментарии журналистам. Поделиться

По словам филиппинских военных, подлодка РФ UFA 490 была замечена западнее провинции Западный Миндоро на западе Филиппин 28 ноября.

Что говорят в ВМС Филиппин

ВМС страны развернули средства для мониторинга ситуации, а военный корабль установил радиосвязь с субмариной.

Российское судно заявило, что ожидает улучшения погодных условий, прежде чем продолжить движение во Владивосток, — подчеркивают в ВМС Филиппин. Поделиться

О российской субмарине впервые сообщила филиппинская газета Daily Inquirer со ссылкой на неустановленные источники.

Военные заявили, что будут продолжать защищать суверенитет страны, добавив, что их "сделки остаются совместимыми с международными морскими законами".

Подлодку РФ обнаружили на фоне длительной напряженности между Манилой и Пекином в Южнокитайском море.