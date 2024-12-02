Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший выразил обеспокоенность появлением российской подлодки в водах его страны.
Главные тезисы
- Филиппинские власти обеспокоены появлением российской подлодки в водах Южнокитайского моря.
- Филиппинские военные проводят мониторинг ситуации и поддерживают радиосвязь с российской субмариной.
- Появление российской подлодки вызывает напряженность между Филиппинами и Пекином в регионе Южнокитайского моря.
- ВМС Филиппин обеспокоены нарушениями суверенитета и соблюдают международные морские законы.
- Ситуация с российской подводной лодкой отражает сложные взаимоотношения стран в регионе и вызывает тревогу на Филиппинах.
Филиппины бьют тревогу из-за появления российской подводной лодки в водах Южнокитайского моря
По словам филиппинских военных, подлодка РФ UFA 490 была замечена западнее провинции Западный Миндоро на западе Филиппин 28 ноября.
Что говорят в ВМС Филиппин
ВМС страны развернули средства для мониторинга ситуации, а военный корабль установил радиосвязь с субмариной.
О российской субмарине впервые сообщила филиппинская газета Daily Inquirer со ссылкой на неустановленные источники.
Военные заявили, что будут продолжать защищать суверенитет страны, добавив, что их "сделки остаются совместимыми с международными морскими законами".
Подлодку РФ обнаружили на фоне длительной напряженности между Манилой и Пекином в Южнокитайском море.
WATCH: The Philippine Navy says its aircraft “monitored and escorted” the Russian submarine UFA 490 during the latter’s transit through the West Philippine Sea on November 28, 2024. | via @michael_delizo— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 2, 2024
(Courtesy: PH Navy)pic.twitter.com/oRXTQ4Jiw9
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