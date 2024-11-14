На фронті загинула парамедикиня батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік

На війні загинула парамедикиня медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік із позивним "Альпака".
Головні тези:
- Марія-Христина Двойнік, парамедикиня батальйону «Госпітальєри», загинула 13 листопада на фронті, ризикуючи своїм життям для порятунку поранених.
- «Госпітальєри» – добровольча медична організація, надають допомогу українським військовим та цивільним на найгарячіших ділянках фронту.
- Медики стають пріоритетними цілями для ворогів, оскільки їх загибель збільшує кількість поранених, які не виживуть на фронті/
- Загибель Марії-Христини Двойнік — втрата для батальйону та всієї України, її самовідданість та любов до вітчизни залишаться невмирущими прикладами героїзму.
Що відомо про парамедикиню Марію-Христину Двойнік
Як розповіла засновниця "Госпітальєрів" Яна Зінкевич, Марія загинула 13 листопада під час виїзду на евакуацію за пораненим. Дівчина отримала смертельне поранення.
«Госпітальєри» — добровольча організація парамедиків, що бере активну участь у російсько-українській війні з 2014 року. Надає першу медичну допомогу й евакуює поранених українських військових і цивільних із найгарячіших ділянок фронту.
Медики — пріоритетна мішень для армії РФ
Медики наразі є пріоритетною мішенню для росіян. Адже це в геометричній прогресії — це збільшує кількість поранених, які не виживуть на тій ділянці фронту. Вбивши або поранивши одного медика, росіянин автоматично вбиває кількадесят солдатів.
Про це інтерв'ю online.ua розповів бойовий медик медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри” Микита “Маестро” Завілінський .
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