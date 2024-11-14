На фронті загинула парамедикиня батальйону "Госпітальєри" Марія-Христина Двойнік

Вона не не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців — шанс на порятунок.Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону, — написала Яна Зінкевич.