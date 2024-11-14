На фронте погибла парамедикиня батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник

На войне погибла парамедикиня медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник с позывным "Альпаком".
Главные тезисы
- Мария-Христина Двойник, парамедикиня «Госпитальеров», отдала свою жизнь, спасая раненых на фронте.
- Потеря Марии-Христины Двойник стала ударом для батальона и всей Украины, ее самоотверженность признана примером героизма.
- «Госпитальеры» – добровольческая организация, оказывающая медицинскую помощь украинским военным в опасных точках на фронте.
- Медики становятся приоритетными целями для врагов, так как их гибель увеличивает количество раненых, не выживающих на фронте.
- Боевой медик Никита Завилинский из батальона «Госпитальеры» рассказывает о медицинской работе на передовой и опасностях, с которыми сталкиваются медицинские волонтеры в условиях войны.
Что известно о парамедикине Марии-Христине Двойник
Как рассказала основатель "Госпитальеров" Яна Зинкевич, Мария погибла 13 ноября во время выезда на эвакуацию за раненым. Девушка получила смертельное ранение.
«Госпитальеры» — добровольческая организация парамедиков, активно участвующая в российско-украинской войне с 2014 года. Оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских военных и гражданских из самых горячих участков фронта.
Медики — приоритетная мишень для армии РФ
Медики сейчас являются приоритетной мишенью для россиян. Это ведь в геометрической прогрессии — это увеличивает количество раненых, которые не выживут на том участке фронта. Убив или ранив одного медика, россиянин автоматически убивает несколько десятков солдат.
Об этом интервью online.ua рассказал боевой медик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Никита "Маэстро" Завилинский.
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