На фронте погибла парамедикиня батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погибла парамедикиня батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник

На фронте погибла парамедикиня батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник
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Источник:  online.ua

На войне погибла парамедикиня медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник с позывным "Альпаком".

Главные тезисы

  • Мария-Христина Двойник, парамедикиня «Госпитальеров», отдала свою жизнь, спасая раненых на фронте.
  • Потеря Марии-Христины Двойник стала ударом для батальона и всей Украины, ее самоотверженность признана примером героизма.
  • «Госпитальеры» – добровольческая организация, оказывающая медицинскую помощь украинским военным в опасных точках на фронте.
  • Медики становятся приоритетными целями для врагов, так как их гибель увеличивает количество раненых, не выживающих на фронте.
  • Боевой медик Никита Завилинский из батальона «Госпитальеры» рассказывает о медицинской работе на передовой и опасностях, с которыми сталкиваются медицинские волонтеры в условиях войны.

Что известно о парамедикине Марии-Христине Двойник

Как рассказала основатель "Госпитальеров" Яна Зинкевич, Мария погибла 13 ноября во время выезда на эвакуацию за раненым. Девушка получила смертельное ранение.

Она не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать собратьев и помогать им вернуться домой живыми. Россияне оборвали ее жизнь, забрав у нас поддержку, а у бойцов шанс на спасение. Ее сердце всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. Эта гибель — страшный удар по нашему батальону, — написала Яна Зинкевич.

Очень светлый, неугомонный, стремящийся к знаниям, целеустремленный человек, который строил множество планов на будущее и самоотверженно любил то, чем занимался. Она волонтерила, закрывала большое собрание. Еще больше любила Украину, мечтала о ее возобновлении после победы, сообщили «Госпитальеры».

«Госпитальеры» — добровольческая организация парамедиков, активно участвующая в российско-украинской войне с 2014 года. Оказывает первую медицинскую помощь и эвакуирует раненых украинских военных и гражданских из самых горячих участков фронта.

Медики — приоритетная мишень для армии РФ

Медики сейчас являются приоритетной мишенью для россиян. Это ведь в геометрической прогрессии — это увеличивает количество раненых, которые не выживут на том участке фронта. Убив или ранив одного медика, россиянин автоматически убивает несколько десятков солдат.

Об этом интервью online.ua рассказал боевой медик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Никита "Маэстро" Завилинский.

Боевой медик или медик в составе эвакуационной группы в первую очередь является боевой единицей, а медицинская составляющая — это дополнительная нагрузка на него. Чаще всего мы являемся звеном, соединяющим первую или вторую линию фронта со стаб-пунктом. Также вывозим раненых с первой на вторую линию.

Никита "Маэстро" Завилинский

Никита "Маэстро" Завилинский

Боевой медик батальона "Госпитальеры"

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