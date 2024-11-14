На фронте погибла парамедикиня батальона "Госпитальеры" Мария-Христина Двойник

Она не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать собратьев и помогать им вернуться домой живыми. Россияне оборвали ее жизнь, забрав у нас поддержку, а у бойцов шанс на спасение. Ее сердце всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. Эта гибель — страшный удар по нашему батальону, — написала Яна Зинкевич.