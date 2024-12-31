На Івано-Франківщині в аварії загинуло 5 людей — серед них діти

Увечері 30 грудня на Прикарпатті сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. Унаслідок аварії загинуло п’ятеро молодих людей, серед яких двоє неповнолітніх.
Головні тези:
- Унаслідок смертельної ДТП на Івано-Франківщині загинуло 5 людей, серед них двоє неповнолітніх.
- Водій BMW, який спричинив аварію, перевищив швидкість та проявив неуважність, виїхавши на зустрічну смугу.
- Розслідування показало, що протектор задніх коліс автомобіля не відповідав нормам, що призвело до трагедії.
- Серед загиблих у ДТП були 15-річна та 18-річна дівчата, а також хлопці 2004, 2006 і 2008 років народження.
- Поліція підтвердила, що водій вантажівки був тверезим, що свідчить про провину водія BMW у трагічній події.
Що відомо про смертельну аварію
Поліція встановила, що 20-річний водій автомобіля BMW 520, мешканець Бурштина, перевищив швидкість, проявив неуважність і на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу.
Там він зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 52-річний громадянин Республіки Молдова.
Розслідування показало, що протектор задніх коліс BMW не відповідав встановленим нормам.
Внаслідок аварії водій BMW та четверо пасажирів загинули на місці. Серед жертв — 15-річна та 18-річна дівчата, а також хлопці 2004, 2006 і 2008 років народження.Водій вантажівки був тверезим, що підтвердила перевірка на стан сп’яніння.
О 21:49 на лінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" у селі Насташине, Бурштинської громади, Івано-Франківського району.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих із понівеченого автомобіля.
Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі
10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.
Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.
У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.
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