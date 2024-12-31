На Івано-Франківщині в аварії загинуло 5 людей — серед них діти

Увечері 30 грудня на Прикарпатті сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. Унаслідок аварії загинуло п’ятеро молодих людей, серед яких двоє неповнолітніх.

Що відомо про смертельну аварію

Поліція встановила, що 20-річний водій автомобіля BMW 520, мешканець Бурштина, перевищив швидкість, проявив неуважність і на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 52-річний громадянин Республіки Молдова.

Розслідування показало, що протектор задніх коліс BMW не відповідав встановленим нормам.

Внаслідок аварії водій BMW та четверо пасажирів загинули на місці. Серед жертв — 15-річна та 18-річна дівчата, а також хлопці 2004, 2006 і 2008 років народження.Водій вантажівки був тверезим, що підтвердила перевірка на стан сп’яніння.

О 21:49 на лінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" у селі Насташине, Бурштинської громади, Івано-Франківського району.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих із понівеченого автомобіля.

Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.