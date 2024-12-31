На Івано-Франківщині в аварії загинуло 5 людей — серед них діти
Категорія
Україна
Дата публікації

На Івано-Франківщині в аварії загинуло 5 людей — серед них діти

ДСНС України
На Івано-Франківщині в аварії загинуло 5 людей — серед них діти
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Увечері 30 грудня на Прикарпатті сталася смертельна ДТП за участю легковика та вантажівки. Унаслідок аварії загинуло п’ятеро молодих людей, серед яких двоє неповнолітніх.

Головні тези:

  • Унаслідок смертельної ДТП на Івано-Франківщині загинуло 5 людей, серед них двоє неповнолітніх.
  • Водій BMW, який спричинив аварію, перевищив швидкість та проявив неуважність, виїхавши на зустрічну смугу.
  • Розслідування показало, що протектор задніх коліс автомобіля не відповідав нормам, що призвело до трагедії.
  • Серед загиблих у ДТП були 15-річна та 18-річна дівчата, а також хлопці 2004, 2006 і 2008 років народження.
  • Поліція підтвердила, що водій вантажівки був тверезим, що свідчить про провину водія BMW у трагічній події.

Що відомо про смертельну аварію

Поліція встановила, що 20-річний водій автомобіля BMW 520, мешканець Бурштина, перевищив швидкість, проявив неуважність і на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 52-річний громадянин Республіки Молдова.

Розслідування показало, що протектор задніх коліс BMW не відповідав встановленим нормам.

Внаслідок аварії водій BMW та четверо пасажирів загинули на місці. Серед жертв — 15-річна та 18-річна дівчата, а також хлопці 2004, 2006 і 2008 років народження.Водій вантажівки був тверезим, що підтвердила перевірка на стан сп’яніння.

О 21:49 на лінію "101" надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" у селі Насташине, Бурштинської громади, Івано-Франківського району.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих із понівеченого автомобіля.

Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.

У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.

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