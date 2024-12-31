В Ивано-Франковской области в аварии погибли 5 человек — среди них дети

Вечером 30 декабря в Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате аварии погибли пять молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних.

Что известно о смертельной аварии

Полиция установила, что 20-летний водитель автомобиля BMW 520, житель Бурштына, превысил скорость, проявил невнимательность и на скругленном участке дороги выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 52-летний гражданин Республики Молдова.

Расследование показало, что протектор задних колес BMW не отвечал установленным нормам.

В результате аварии водитель BMW и четверо пассажиров погибли на месте. Среди жертв — 15-летняя и 18-летняя девушки, а также парни 2004, 2006 и 2008 годов рождения. Водитель грузовика был трезв, что подтвердила проверка на состояние опьянения.

В 21:49 на линию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в селе Насташино, Бурштынской общины, Ивано-Франковского района.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из изуродованного автомобиля.

Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.