В Ивано-Франковской области в аварии погибли 5 человек — среди них дети

Вечером 30 декабря в Прикарпатье произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате аварии погибли пять молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних.
Главные тезисы
- В результате смертельного ДТП в Ивано-Франковской области погибли 5 человек, среди них двое несовершеннолетних.
- Водитель BMW, совершивший аварию, превысил скорость и проявил невнимательность, выехав на встречную полосу.
- Расследование показало, что протектор задних колес автомобиля не соответствовал нормам, что привело к трагедии.
- Среди погибших в ДТП были 15-летняя и 18-летняя девушки, а также ребята 2004, 2006 и 2008 годов рождения.
- Полиция подтвердила, что водитель грузовика был трезв, что свидетельствует о вине водителя BMW в трагическом событии.
Что известно о смертельной аварии
Полиция установила, что 20-летний водитель автомобиля BMW 520, житель Бурштына, превысил скорость, проявил невнимательность и на скругленном участке дороги выехал на встречную полосу.
Там он столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 52-летний гражданин Республики Молдова.
Расследование показало, что протектор задних колес BMW не отвечал установленным нормам.
В результате аварии водитель BMW и четверо пассажиров погибли на месте. Среди жертв — 15-летняя и 18-летняя девушки, а также парни 2004, 2006 и 2008 годов рождения. Водитель грузовика был трезв, что подтвердила проверка на состояние опьянения.
В 21:49 на линию "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в селе Насташино, Бурштынской общины, Ивано-Франковского района.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших из изуродованного автомобиля.
Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше
10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.
Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.
Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.
В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет.
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