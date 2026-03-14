На Київщині 22 людини отримали поранення внаслідок нічної атаки РФ

У Київській області кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 22, ще четверо людей загинули.
Головні тези:
- У результаті нічної атаки РФ на Київщині 22 людини отримали поранення, а четверо загинули.
- Російська атака призвела до руйнування 184 об'єктів, включаючи житлові будинки, навчальні заклади та церкви.
На Київщині збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку РФ
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
Він додав, що через атаку загинуло четверо людей, ще 22, зокрема, троє дітей, постраждали.
За словами Калашника, найбільших руйнувань зазнали Обухівський та Броварський райони. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено 67 об’єктів: приватні та багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, складські та виробничі приміщення, офісні й торгові будівлі. Крім того, знищено або пошкоджено десятки автомобілів.
В Обухівському районі ворог вдарив по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, освітні заклади, нежитлові приміщення. Також унаслідок атаки пошкоджено церкву.
У Вишгородському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та складські приміщення.
У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах було знеструмлено близько 1348 споживачів. Частково електропостачання відновлено, ремонтні роботи тривають.
За словами голови ОВА, централізоване водопостачання та водовідведення в усіх громадах області забезпечується у штатному режимі.
На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція, комунальні та соціальні служби. Розгорнуті штаби допомоги, людям надається медична та психологічна підтримка, залучені волонтери.
Зокрема, у Броварах працює автобус незламності, де люди можуть зігрітися, отримати допомогу та необхідну інформацію. Також організовано гаряче харчування для постраждалих мешканців міста.
За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували усі пожежі в Київській області, що виникли внаслідок російської масованої атаки 14 березня. Тривають відновлювальні роботи.
