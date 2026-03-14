На Київщині 22 людини отримали поранення внаслідок нічної атаки РФ

У Київській області кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 22, ще четверо людей загинули.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки атаки зафіксовано у шести районах області — Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському, Білоцерківському. Загалом пошкоджено 184 об'єкти. Серед них — 41 багатоповерхівка та 43 приватні будинки. Також пошкоджено гуртожитки, навчальні заклади, складські та виробничі приміщення, церква, недобудови, десятки нежитлових будівель і 60 транспортних засобів.

Він додав, що через атаку загинуло четверо людей, ще 22, зокрема, троє дітей, постраждали.

Київщина після атаки РФ

За словами Калашника, найбільших руйнувань зазнали Обухівський та Броварський райони. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено 67 об’єктів: приватні та багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, складські та виробничі приміщення, офісні й торгові будівлі. Крім того, знищено або пошкоджено десятки автомобілів.

В Обухівському районі ворог вдарив по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, освітні заклади, нежитлові приміщення. Також унаслідок атаки пошкоджено церкву.

У Вишгородському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та складські приміщення.

В області зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики. В Обухівському районі без газу залишилося 7911 споживачів в Українці, Верем'ї, Жуківці, Трипіллі, Халеп'ї та Щербаківці. Без опалення залишилися понад 8,3 тис. споживачів в Українці та 64 будинків в Обухові. Теплопостачання фахівці планують відновити протягом доби, газопостачання — протягом двох діб.

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах було знеструмлено близько 1348 споживачів. Частково електропостачання відновлено, ремонтні роботи тривають.

За словами голови ОВА, централізоване водопостачання та водовідведення в усіх громадах області забезпечується у штатному режимі.

На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція, комунальні та соціальні служби. Розгорнуті штаби допомоги, людям надається медична та психологічна підтримка, залучені волонтери.

Зокрема, у Броварах працює автобус незламності, де люди можуть зігрітися, отримати допомогу та необхідну інформацію. Також організовано гаряче харчування для постраждалих мешканців міста.