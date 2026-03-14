В Киевской области 22 человека получили ранения в результате ночной атаки РФ

В Киевской области количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 22, еще четыре человека погибли.

В Киевской области увеличилось количество пострадавших из-за ночной атаки РФ

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия атаки зафиксированы в шести районах области — Броварском, Обуховском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском, Белоцерковском. Всего повреждено 184 объекта. Среди них — 41 многоэтажка и 43 частных дома. Также повреждены общежития, учебные заведения, складские и производственные помещения, церковь, недострои, десятки нежилых построек и 60 транспортных средств.

Он добавил, что из-за атаки погибли четыре человека, еще 22, в том числе трое детей, пострадали.

Киевщина после атаки РФ

По словам Калашника, наибольшие разрушения получили Обуховский и Броварской районы. В Броварском районе повреждено 67 объектов: частные и многоквартирные жилые дома, общежития, складские и производственные помещения, офисные и торговые здания. Кроме того, уничтожены или повреждены десятки автомобилей.

В Обуховском районе враг ударил по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебные заведения, нежилые помещения. Также в результате атаки повреждена церковь.

В Вышгородском районе поврежден многоэтажный дом, частные дома и складские помещения.

В области зафиксированы повреждения объектов энергетики. В Обуховском районе без газа осталось 7911 потребителей в Украинке, Веремье, Жуковке, Триполье, Халепье и Щербаковке. Без отопления осталось более 8,3 тыс. потребителей в Украинке и 64 дома в Обухове. Теплоснабжение специалисты планируют возобновить в течение суток, газоснабжение — в течение двух суток.

Киевщина после атаки РФ

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах было обесточено около 1348 потребителей. Частично электроснабжение возобновлено, ремонтные работы продолжаются.

По словам главы ОВА, централизованное водоснабжение и водоотвод во всех общинах области обеспечивается в штатном режиме.

На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция, коммунальные и социальные службы. Развернуты штабы помощи, людям оказывается медицинская и психологическая поддержка, привлечены волонтеры.

В частности, в Броварах работает автобус несокрушимости, где люди могут согреться, получить помощь и необходимую информацию. Также организовано горячее питание пострадавших жителей города.