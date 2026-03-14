В Киевской области 22 человека получили ранения в результате ночной атаки РФ

В Киевской области количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 22, еще четыре человека погибли.
Главные тезисы
- В результате ночной атаки РФ в Киевской области 22 человека получили ранения, а четверо погибли.
- Повреждено 184 объекта, включая жилые дома, школы и церкви в шести районах области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Он добавил, что из-за атаки погибли четыре человека, еще 22, в том числе трое детей, пострадали.
По словам Калашника, наибольшие разрушения получили Обуховский и Броварской районы. В Броварском районе повреждено 67 объектов: частные и многоквартирные жилые дома, общежития, складские и производственные помещения, офисные и торговые здания. Кроме того, уничтожены или повреждены десятки автомобилей.
В Обуховском районе враг ударил по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебные заведения, нежилые помещения. Также в результате атаки повреждена церковь.
В Вышгородском районе поврежден многоэтажный дом, частные дома и складские помещения.
В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах было обесточено около 1348 потребителей. Частично электроснабжение возобновлено, ремонтные работы продолжаются.
По словам главы ОВА, централизованное водоснабжение и водоотвод во всех общинах области обеспечивается в штатном режиме.
На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция, коммунальные и социальные службы. Развернуты штабы помощи, людям оказывается медицинская и психологическая поддержка, привлечены волонтеры.
В частности, в Броварах работает автобус несокрушимости, где люди могут согреться, получить помощь и необходимую информацию. Также организовано горячее питание пострадавших жителей города.
По информации ГСЧС, спасатели ликвидировали все пожары в Киевской области, возникшие в результате российской массированной атаки 14 марта. Продолжаются восстановительные работы.
