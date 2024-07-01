На кордоні з Польщею відновили пропуск українських вантажівок

Через врегулювання польською стороною ситуації на кордоні, українські транспортні засоби можуть знову його перетинати.

Пропуск українських фур на кордоні з Польщею відновлено

Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.

Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.

Що цьому передувало

З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

З 00:00 1 липня польська стороною у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ). Поширити

Нагадаємо, для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.

Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.