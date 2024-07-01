На кордоні з Польщею відновили пропуск українських вантажівок

Через врегулювання польською стороною ситуації на кордоні, українські транспортні засоби можуть знову його перетинати.
Головні тези:
- З 1 липня Польща зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення, але ця ситуація вирішена.
- Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування пропуску українських транспортних засобів на кордоні з Польщею.
- Продовження дії Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом на рік є важливим фактором у співпраці на кордоні.
- Відновлення пропуску українських вантажівок на кордоні з Польщею сприятиме покращенню міжнародних торговельних відносин між двома країнами.
Пропуск українських фур на кордоні з Польщею відновлено
Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.
Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.
Що цьому передувало
З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Нагадаємо, для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.
Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.
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