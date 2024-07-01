На кордоні з Польщею відновили пропуск українських вантажівок
Категорія
Україна
Дата публікації

На кордоні з Польщею відновили пропуск українських вантажівок

Державна митна служба України
На кордоні з Польщею відновили пропуск українських вантажівок

Через врегулювання польською стороною ситуації на кордоні, українські транспортні засоби можуть знову його перетинати.

Головні тези:

 

  • З 1 липня Польща зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення, але ця ситуація вирішена.
  • Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування пропуску українських транспортних засобів на кордоні з Польщею.
  • Продовження дії Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом на рік є важливим фактором у співпраці на кордоні.
  • Відновлення пропуску українських вантажівок на кордоні з Польщею сприятиме покращенню міжнародних торговельних відносин між двома країнами.

Пропуск українських фур на кордоні з Польщею відновлено

Зазначається, що польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками з українською реєстрацією.

Таким чином було відновлено пропуск вантажних транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці.

Що цьому передувало

З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

З 00:00 1 липня польська стороною у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).

Нагадаємо, для двосторонніх перевезень на кордоні з Польщею українським перевізникам жодних дозволів не потрібно, і Україна вже звернулася до Єврокомісії через блокування.

Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери заблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною
ДПСУ
кордон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща може повністю закрити кордон з Білоруссю
Кордон Польщі і Білорусі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща не пропускає на кордоні українські вантажівки. Що трапилося
Державна митна служба України
Кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?