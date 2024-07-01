На границе с Польшей возобновили пропуск украинских грузовиков
Категория
Украина
Дата публикации

На границе с Польшей возобновили пропуск украинских грузовиков

Государственная таможенная служба Украины
На границе с Польшей возобновили пропуск украинских грузовиков
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Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова его пересекать.

Главные тезисы

 

  • Украинским транспортным средствам вновь разрешен проезд через пункты пропуска на границе с Польшей.
  • Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом продлено с возможностью пролонгации.
  • Украине требовалось разрешение на международные грузовые перевозки для проезда через польские пункты пропуска.
  • Благодаря урегулированию ситуации с пропуском грузовиков украинские перевозчики могут снова пересекать границу с Польшей.

Пропуск украинских фур на границе с Польшей возобновлен

Отмечается, что польская сторона урегулировала пересечение границы грузовиками с украинской регистрацией.

Таким образом, был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни.

Что этому предшествовало

С 1 июля Польша приостановила пропуск украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.

С 00:00 1 июля польская сторона в пунктах пропуска приостановила пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ).

Напомним, для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не требуется, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокирования.

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

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