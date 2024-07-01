На границе с Польшей возобновили пропуск украинских грузовиков

Из-за урегулирования польской стороной ситуации на границе, украинские транспортные средства могут снова его пересекать.
Главные тезисы
- Украинским транспортным средствам вновь разрешен проезд через пункты пропуска на границе с Польшей.
- Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом продлено с возможностью пролонгации.
- Украине требовалось разрешение на международные грузовые перевозки для проезда через польские пункты пропуска.
- Благодаря урегулированию ситуации с пропуском грузовиков украинские перевозчики могут снова пересекать границу с Польшей.
Пропуск украинских фур на границе с Польшей возобновлен
Отмечается, что польская сторона урегулировала пересечение границы грузовиками с украинской регистрацией.
Таким образом, был восстановлен пропуск грузовых транспортных средств через пункты пропуска на границе с Республикой Польша, расположенных в зоне деятельности Львовской таможни.
Что этому предшествовало
С 1 июля Польша приостановила пропуск украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.
Напомним, для двусторонних перевозок на границе с Польшей украинским перевозчикам никаких разрешений не требуется, и Украина уже обратилась в Еврокомиссию из-за блокирования.
Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.
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