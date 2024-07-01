Польша не пропускает на границе украинские грузовики. Что случилось

С 1 июля Польша приостановила пропуск украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.
Главные тезисы
- С 1 июля Польша временно приостановила пропуск украинских грузовиков без разрешений на международные перевозки.
- Польша не пропускает украинские грузовики из-за отсутствия разрешений, что вызвало проблемы на участке границы.
- Первоначально возникшие проблемы с пропуском грузовиков были связаны с требованиями разрешений на международные перевозки.
Польша не пропускает украинские грузовики: в чем дело
Об этом в Telegram сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.
Какая ситуация на пункте пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская"
Польские фермеры 7 июня прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская".
Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи.
Все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.
Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проехало около 60 грузовиков.
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