Польша не пропускает на границе украинские грузовики. Что случилось

С 1 июля Польша приостановила пропуск украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки.

Польша не пропускает украинские грузовики: в чем дело

С 00:00 1 июля польская сторона в пунктах пропуска приостановила пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книга ЕКМТ). Поделиться

Об этом в Telegram сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме.

Какая ситуация на пункте пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская"

Польские фермеры 7 июня прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Гребенное" — "Рава-Русская".

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи.

Все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме.

Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проехало около 60 грузовиков.