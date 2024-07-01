Польща не пропускає на кордоні українські вантажівки. Що трапилося
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Польща не пропускає на кордоні українські вантажівки. Що трапилося

Державна митна служба України
Кордон

З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Головні тези:

  • Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів без дозволів на міжнародні вантажні перевезення з 1 липня.
  • Пункти пропуску на інших ділянках кордону з Польщею працюють у звичайному режимі.
  • Дільниця “Гребенне — Рава-Руська” знову відкрита для руху вантажних транспортних засобів у обох напрямках.
  • Україні вдалося розв'язати проблему з пропуском вантажівок, і основні пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють без перебоїв.

Польща не пропускає українські вантажівки: у чому справа

З 00:00 1 липня польська стороною у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).

Про це у Телеграмі повідомляє Державна митна служба України.

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Яка ситуація на пункті пропуску "Гребенне" — "Рава-Руська

Польські фермери 7 червня припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне" — "Рава-Руська".

Як повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі.

Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі.

Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України проїхало близько 60 ваговозів.

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