Польща не пропускає на кордоні українські вантажівки. Що трапилося

З 1 липня Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Головні тези:
- Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів без дозволів на міжнародні вантажні перевезення з 1 липня.
- Пункти пропуску на інших ділянках кордону з Польщею працюють у звичайному режимі.
- Дільниця “Гребенне — Рава-Руська” знову відкрита для руху вантажних транспортних засобів у обох напрямках.
- Україні вдалося розв'язати проблему з пропуском вантажівок, і основні пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють без перебоїв.
Польща не пропускає українські вантажівки: у чому справа
Про це у Телеграмі повідомляє Державна митна служба України.
Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.
Яка ситуація на пункті пропуску "Гребенне" — "Рава-Руська
Польські фермери 7 червня припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне" — "Рава-Руська".
Як повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі.
Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі.
Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України проїхало близько 60 ваговозів.
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