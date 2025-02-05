На Кубані палає російська нафтобаза — відео
Категорія
Події
Дата публікації

На Кубані палає російська нафтобаза — відео

пожежа
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Джерело:  online.ua

Уночі 5 лютого на території країни-агресорки Росії знову прогриміла потужна “бавовна” — дрони атакували ще одну ворожу нафтобазу.

Головні тези:

  • На Кубані сталася атака дронів на нафтобазу “Албашнєфть”.
  • Місцеві мешканці почули вибухи і зняли на камеру масштабну пожежу, після чого в мережі були опубліковані відеодокази події.
  • Місцева влада не визнає реальна наслідки атаки.

Атака дронів на Росію 5 лютого — що відомо

За словами місцевих мешканців, уночі дрони атакували нафтобазу “Албашнєфть” на Кубані.

Люди стверджують, що чули потужні вибухи після яких почалася масштабна пожежа.

Відеодокази того, що в Росії почалася нова “бавовна” уже опублікували в мережі.

Згодом представники місцевої влади почали стверджувати, що атаку дронів нібито вдалося відбити.

За їхніми словами, уламки БПЛА впали “в порожній резервуар з залишками нафтопродуктів”, хоча відео вказують на зворотнє.

Міноборони РФ заявило, що протягом минулої ночі сили ППО знищили чотири українських безпілотних літальних апарата:

  • два БПЛА — над територією Курської області,

  • два — над Бєлгородщиною.

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