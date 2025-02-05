На Кубани горит российская нефтебаза — видео

Ночью 5 февраля на территории страны-агрессорки России снова прогремела мощная "бавовна" — дроны атаковали еще одну вражескую нефтебазу.

Атака дронов на Россию 5 февраля — что известно

По словам местных жителей, ночью дроны атаковали нефтебазу "Албашнефть" на Кубани.

Люди утверждают, что слышали мощные взрывы, после которых начался масштабный пожар.

Видеодоказательства того, что в России началась новая "бавовна" уже опубликовали в сети.

Впоследствии представители местных властей начали утверждать, что атаку дронов якобы удалось отбить.

По их словам, обломки БПЛА упали "в пустой резервуар с остатками нефтепродуктов", хотя видео указывают на обратное.

Минобороны РФ заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата: