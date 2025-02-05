На Кубани горит российская нефтебаза — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На Кубани горит российская нефтебаза — видео

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 5 февраля на территории страны-агрессорки России снова прогремела мощная "бавовна" — дроны атаковали еще одну вражескую нефтебазу.

Главные тезисы

  • На Кубани произошла атака дронов на нефтебазу "Албашнефть".
  • Местные жители услышали взрывы и сняли на камеру масштабный пожар, после чего в сети были опубликованы видеоподтверждения происшествия.
  • Местные власти не признают реальные последствия атаки.

Атака дронов на Россию 5 февраля — что известно

По словам местных жителей, ночью дроны атаковали нефтебазу "Албашнефть" на Кубани.

Люди утверждают, что слышали мощные взрывы, после которых начался масштабный пожар.

Видеодоказательства того, что в России началась новая "бавовна" уже опубликовали в сети.

Впоследствии представители местных властей начали утверждать, что атаку дронов якобы удалось отбить.

По их словам, обломки БПЛА упали "в пустой резервуар с остатками нефтепродуктов", хотя видео указывают на обратное.

Минобороны РФ заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата:

  • два БПЛА — над территорией Курской области,

  • два — над Белгородщиной.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ атаковали Херсон и ранили гражданских
Роман Мрочко
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 6 районов скопления армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и более 100 дронов
Воздушные Силы ВСУ
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?