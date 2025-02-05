На Кубани горит российская нефтебаза — видео

Ночью 5 февраля на территории страны-агрессорки России снова прогремела мощная "бавовна" — дроны атаковали еще одну вражескую нефтебазу.
Главные тезисы
- На Кубани произошла атака дронов на нефтебазу "Албашнефть".
- Местные жители услышали взрывы и сняли на камеру масштабный пожар, после чего в сети были опубликованы видеоподтверждения происшествия.
- Местные власти не признают реальные последствия атаки.
Атака дронов на Россию 5 февраля — что известно
По словам местных жителей, ночью дроны атаковали нефтебазу "Албашнефть" на Кубани.
Люди утверждают, что слышали мощные взрывы, после которых начался масштабный пожар.
Видеодоказательства того, что в России началась новая "бавовна" уже опубликовали в сети.
Впоследствии представители местных властей начали утверждать, что атаку дронов якобы удалось отбить.
По их словам, обломки БПЛА упали "в пустой резервуар с остатками нефтепродуктов", хотя видео указывают на обратное.
Минобороны РФ заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата:
два БПЛА — над территорией Курской области,
два — над Белгородщиной.
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