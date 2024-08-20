На Курщині оголосили дострокові вибори губернатора через наступ ЗСУ

У Курській області Росії оголосили дострокові вибори губернатора. Замість запланованих 6-9 вересня вони розпочнуться в кінці серпня.

Росіяни вирішили достроково провести вибори губернатора Курщини

Як повідомив обласний виборчком, рішення ухвалене "з метою гарантування безпеки, захисту життя і здоров’я громадян РФ.

Натомість виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов, зареєстрований кандидатом від "Єдиної Росії", заявив, що голосування "проходитиме у вкрай непростій обстановці".

Впевнений, що кожен із вас реально оцінює обстановку в області та погодиться з моєю позицією. Зараз мені як ніколи важлива ваша підтримка. Зараз максимально зосередився на вирішенні першочергових завдань, очолюю оперативний штаб, працюємо на благо рідної землі, — заявив Смирнов.Т Поширити

Таким чином вибори губернатора Курщини розпочнуться 29 серпня.

Путін наразі не ставиться серйозно до питання оборони Курської області

За словами одного з інсайдерів, станом на сьогодні диктатор посилює оборону регіону переважно ненавченими призовниками, які приїжджають з інших регіонів країни-агресорки.

Окрім того, наголошується, що на додаток до військ, перекинутих з України, Росія також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда.

Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курської області, можливо, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України. Поширити

Анонімні джерела припускають, що насправді Путін може перекинути у Курську область ще більше своїх військ з території України.