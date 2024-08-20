На Курщині оголосили дострокові вибори губернатора через наступ ЗСУ

У Курській області Росії оголосили дострокові вибори губернатора. Замість запланованих 6-9 вересня вони розпочнуться в кінці серпня.
Головні тези:
- Оголошені дострокові вибори губернатора в Курській області Росії у зв'язку з наступом ЗСУ.
- Голосування заплановано на 29 серпня.
- Путін може перекинути у Курську область ще більше своїх військ з території України.
Росіяни вирішили достроково провести вибори губернатора Курщини
Як повідомив обласний виборчком, рішення ухвалене "з метою гарантування безпеки, захисту життя і здоров’я громадян РФ.
Натомість виконувач обов’язків губернатора Олексій Смирнов, зареєстрований кандидатом від "Єдиної Росії", заявив, що голосування "проходитиме у вкрай непростій обстановці".
Таким чином вибори губернатора Курщини розпочнуться 29 серпня.
Путін наразі не ставиться серйозно до питання оборони Курської області
За словами одного з інсайдерів, станом на сьогодні диктатор посилює оборону регіону переважно ненавченими призовниками, які приїжджають з інших регіонів країни-агресорки.
Окрім того, наголошується, що на додаток до військ, перекинутих з України, Росія також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда.
Анонімні джерела припускають, що насправді Путін може перекинути у Курську область ще більше своїх військ з території України.
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