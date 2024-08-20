На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ

В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора. Вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся в конце августа.
Главные тезисы
- Досрочные выборы губернатора в Курской области начнутся 29 августа.
- Исполняющий обязанности губернатора выразил обеспокоенность непростой обстановкой в регионе
- Инсайдеры сообщают о возможном усилении обороны Курской области необученными призывниками из других регионов
- Путин могут перебросить еще больше войск в Курскую область, угрожая стабильности региона и возможным расширением военных действий
Россияне решили досрочно провести выборы губернатора Курщины
Как сообщил областной избирком, решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ.
В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".
Таким образом, выборы губернатора Курщины начнутся 29 августа.
Путин пока не относится серьезно к вопросу обороны Курской области
По словам одного из инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день диктатор усиливает оборону региона преимущественно необученными призывниками, которые приезжают из других регионов страны-агрессорки.
Кроме того, отмечается, что в дополнение к переброшенным из Украины войскам Россия также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда.
Анонимные источники предполагают, что на самом деле Путин может перебросить в Курскую область еще больше своих войск с территории Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-