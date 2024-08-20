В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора. Вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся в конце августа.

Россияне решили досрочно провести выборы губернатора Курщины

Как сообщил областной избирком, решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ.

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".

Уверен, каждый из вас реально оценивает обстановку в области и согласится с моей позицией. Сейчас мне как никогда важна ваша поддержка. Сейчас максимально сосредоточился на решении первоочередных задач, возглавляю оперативный штаб, работаем во благо родной земли, — заявил Смирнов. Поделиться

Таким образом, выборы губернатора Курщины начнутся 29 августа.

Путин пока не относится серьезно к вопросу обороны Курской области

По словам одного из инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день диктатор усиливает оборону региона преимущественно необученными призывниками, которые приезжают из других регионов страны-агрессорки.

Кроме того, отмечается, что в дополнение к переброшенным из Украины войскам Россия также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих опытных сил в Курскую область, возможно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины. Поделиться

Анонимные источники предполагают, что на самом деле Путин может перебросить в Курскую область еще больше своих войск с территории Украины.