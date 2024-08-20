На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ

На Курщине объявили досрочные выборы губернатора из-за наступления ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Курской области России объявили досрочные выборы губернатора. Вместо запланированных 6-9 сентября они начнутся в конце августа.

Главные тезисы

  • Досрочные выборы губернатора в Курской области начнутся 29 августа.
  • Исполняющий обязанности губернатора выразил обеспокоенность непростой обстановкой в регионе
  • Инсайдеры сообщают о возможном усилении обороны Курской области необученными призывниками из других регионов
  • Путин могут перебросить еще больше войск в Курскую область, угрожая стабильности региона и возможным расширением военных действий

Россияне решили досрочно провести выборы губернатора Курщины

Как сообщил областной избирком, решение принято "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан РФ.

В свою очередь исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов, зарегистрированный кандидатом от "Единой России", заявил, что голосование "будет проходить в крайне непростой обстановке".

Уверен, каждый из вас реально оценивает обстановку в области и согласится с моей позицией. Сейчас мне как никогда важна ваша поддержка. Сейчас максимально сосредоточился на решении первоочередных задач, возглавляю оперативный штаб, работаем во благо родной земли, — заявил Смирнов.

Таким образом, выборы губернатора Курщины начнутся 29 августа.

Путин пока не относится серьезно к вопросу обороны Курской области

По словам одного из инсайдеров, по состоянию на сегодняшний день диктатор усиливает оборону региона преимущественно необученными призывниками, которые приезжают из других регионов страны-агрессорки.

Кроме того, отмечается, что в дополнение к переброшенным из Украины войскам Россия также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих опытных сил в Курскую область, возможно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.

Анонимные источники предполагают, что на самом деле Путин может перебросить в Курскую область еще больше своих войск с территории Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как Путин будет останавливать наступление ВСУ на Курщине. США раскрыли планы Кремля
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине
ВСУ заманивают армию РФ в ловушку во время уничтожения мостов на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ почти завершили создание "котла" для военных РФ на Курщине
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?