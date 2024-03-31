На Львівщині збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку РФ

Вранці 31 березня Росія атакувала Лвівську область ракетами. Наразі продовжується рятувальна операція у адмінбудівлі, яка постраждала від удару.

У Львівській області загинуло двоє людей

Вранці 31 березня Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Стало відомо про другого загиблого.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним. Максим Козицький Керівник Львівської ОВА

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Наслідки атаки РФ на Львівщину

Начальник ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська атакували крилатими ракетами 31 березня той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був їхньою ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю.

Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним.

Козицький додав, що рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.