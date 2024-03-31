На Львівщині збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку РФ

Вранці 31 березня Росія атакувала Лвівську область ракетами. Наразі продовжується рятувальна операція у адмінбудівлі, яка постраждала від удару.
У Львівській області загинуло двоє людей
Вранці 31 березня Росія атакувала обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Стало відомо про другого загиблого.
Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.
Рятувальники продовжують пошукові роботи.
Наслідки атаки РФ на Львівщину
Начальник ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська атакували крилатими ракетами 31 березня той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був їхньою ціллю 24 та 29 березня.
Внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю.
Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її. Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним.
Козицький додав, що рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-