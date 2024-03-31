Во Львовской области увеличилось количество погибших из-за ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Во Львовской области увеличилось количество погибших из-за ракетной атаки РФ

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Львовская область
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Утром 31 марта Россия атаковала Львовскую область ракетами. В настоящее время продолжается спасательная операция в админздании, пострадавшем от удара.

Во Львовской области погибли два человека

Утром 31 марта Россия атаковала объект критической инфраструктуры во Львовской области. Стало известно о втором погибшем.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры во Львовской области, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного мужчины. Искренние соболезнования родным.

Максим Козицкий

Максим Козицкий

Руководитель Львовской ОВА

Спасатели продолжают поисковые работы.

Последствия атаки РФ на Львовщину

Начальник ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские войска атаковали крылатыми ракетами 31 марта тот же объект критической инфраструктуры во Львовской области, который был их целью 24 и 29 марта.

В результате атаки разрушено админздание.

Был пожар. Пожарные оперативно потушили ее. В результате атаки погиб один человек. Искренние соболезнования родным.

Козицкий добавил, что спасатели разбирают завалы. Под ними могут быть еще люди.

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