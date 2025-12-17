На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня
На Одещині оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ситуація в Одеській області досі критична
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє, що надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі регіону, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Головні тези:

  • Понад 50 тисяч мешканців області на 3 доби втратили доступ до нормальних умов життєдіяльності.
  • На стабілізацію ситуації уже виділили додаткові кошти.

Ситуація в Одеській області досі критична

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Глава Одеської ОВА

За його словами, головною причиною для ухвалення цього рішення стали наслідки нещодавньої російської атаки на об’єкти енергетики регіону.

Що важливо розуміти, саме через неї понад 3 доби близько 50 тисяч мешканців області залишаються без нормальних умов життєдіяльності.

Окрім того, вказано, що начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Нацполіції наказали провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення.

Також частина коштів резервного фонду була спрямована в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи, — пояснив Кіпер.

