В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что чрезвычайная ситуация, возникшая вследствие массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре региона, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.
- Более 50 тысяч жителей области на трое суток потеряли доступ к нормальным условиям жизнедеятельности.
- На стабилизацию ситуации уже выделили дополнительные средства.
Ситуация в Одесской области до сих пор критическая
По его словам, главной причиной принятия этого решения стали последствия недавней российской атаки на объекты энергетики региона.
Что важно понимать, именно из-за нее более трех суток около 50 тысяч жителей области остаются без нормальных условий жизнедеятельности.
Кроме того, указано, что начальникам военных администраций, председателям общин и органам Нацполиции приказали провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями по поводу необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения.
Также часть средств резервного фонда была направлена в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.
