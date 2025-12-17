В Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня
Олег Кипер / Одесская ОВА
Ситуация в Одесской области до сих пор критическая
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что чрезвычайная ситуация, возникшая вследствие массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре региона, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Главные тезисы

  • Более 50 тысяч жителей области на трое суток потеряли доступ к нормальным условиям жизнедеятельности.
  • На стабилизацию ситуации уже выделили дополнительные средства.

Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесщины, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня.

По его словам, главной причиной принятия этого решения стали последствия недавней российской атаки на объекты энергетики региона.

Что важно понимать, именно из-за нее более трех суток около 50 тысяч жителей области остаются без нормальных условий жизнедеятельности.

Кроме того, указано, что начальникам военных администраций, председателям общин и органам Нацполиции приказали провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями по поводу необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения.

Также часть средств резервного фонда была направлена в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.

Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, питающих объекты критической инфраструктуры: больниц, учебных заведений, пунктов несокрушимости и других жизненно важных учреждений, — пояснил Кипер.

