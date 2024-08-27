За інформацією керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у лікарні від тяжких поранень під час атаки злочинної армії РФ померли троє жителів Полтави.

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На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки… За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися, - зазначив Пронін. Поширити

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За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА, внаслідок нічного удару злочинної армії РФ по готелю у Кривому Розі загинули двоє людей і постраждали ще п’ятеро осіб.

П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома, - зазначив Лисак. Поширити

Лисак додав, що наразі невідома доля ще двох людей.

Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами, - підкреслив керівник Дніпропетровської ОВА. Поширити

Крім того, внаслідок удару пошкоджені шість магазинів, чотири багатоповерхівки, 8 автомобілів.

На місці трагедії продовжують роботу всі служби. Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям, - зазначили представники ДСНС на Дніпропетровщині. Поширити

За інформацією керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, зранку рятувальники дістали з-під завалів жінку.

Наші рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку близько 5-ї ранку, тяжка, але жива – лікарі борються за її життя. Всього в результаті рятувальної операції було врятовано п’ятеро осіб, - зазначив Вілкул. Поширити

Він також заявив про створення комісії з обстеження руйнувань у прилеглих будинках. Також створено штаб допомоги, де видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста.