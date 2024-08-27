На Полтавщині померли троє постраждалих через атаку РФ
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Україна
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На Полтавщині померли троє постраждалих через атаку РФ

Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Полтава
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За інформацією керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у лікарні від тяжких поранень під час атаки злочинної армії РФ померли троє жителів Полтави. 

Головні тези:

  • У лікарні в Полтаві померли троє постраждалих внаслідок атаки злочинної армії РФ, ще двоє осіб знаходяться у важкому стані.
  • Внаслідок нічного удару армії РФ по готелю у Кривому Розі загинули двоє людей, п'ятеро постраждали, рятувальники продовжують пошук зниклих під завалами.
  • У результаті атаки пошкоджено шість магазинів, чотири багатоповерхівки та 8 автомобілів, на місці події працюють рятувальні служби та психологи для допомоги постраждалим.
  • Зокрема, у Кривому Розі рятувальники врятували п'ятеро людей, серед яких тяжко постраждала жінка, яку вдалося врятувати з-під завалів.
  • Влада міста вже організувала допомогу пошкодженим будинкам та забезпечує матеріальну допомогу жителям, які стали жертвами ворожих атак.

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На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки… За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися, - зазначив Пронін.

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За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА, внаслідок нічного удару злочинної армії РФ по готелю у Кривому Розі загинули двоє людей і постраждали ще п’ятеро осіб.

П'ятеро постраждали. У лікарні 43-річна жінка – "важка". Госпіталізований і 37-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Ще три потерпілі оговтуватися будуть вдома, - зазначив Лисак.

Лисак додав, що наразі невідома доля ще двох людей.

Ймовірно, вони можуть перебувати під завалами, - підкреслив керівник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, внаслідок удару пошкоджені шість магазинів, чотири багатоповерхівки, 8 автомобілів.

На місці трагедії продовжують роботу всі служби. Разом із рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Психологи ДСНС надали допомогу 11 дорослим і 2 дітям, - зазначили представники ДСНС на Дніпропетровщині.

За інформацією керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, зранку рятувальники дістали з-під завалів жінку.

Наші рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку близько 5-ї ранку, тяжка, але жива – лікарі борються за її життя. Всього в результаті рятувальної операції було врятовано п’ятеро осіб, - зазначив Вілкул.

Він також заявив про створення комісії з обстеження руйнувань у прилеглих будинках. Також створено штаб допомоги, де видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста.

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