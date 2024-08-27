За інформацією керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, у лікарні від тяжких поранень під час атаки злочинної армії РФ померли троє жителів Полтави.
Головні тези:
- У лікарні в Полтаві померли троє постраждалих внаслідок атаки злочинної армії РФ, ще двоє осіб знаходяться у важкому стані.
- Внаслідок нічного удару армії РФ по готелю у Кривому Розі загинули двоє людей, п'ятеро постраждали, рятувальники продовжують пошук зниклих під завалами.
- У результаті атаки пошкоджено шість магазинів, чотири багатоповерхівки та 8 автомобілів, на місці події працюють рятувальні служби та психологи для допомоги постраждалим.
- Зокрема, у Кривому Розі рятувальники врятували п'ятеро людей, серед яких тяжко постраждала жінка, яку вдалося врятувати з-під завалів.
- Влада міста вже організувала допомогу пошкодженим будинкам та забезпечує матеріальну допомогу жителям, які стали жертвами ворожих атак.
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За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА, внаслідок нічного удару злочинної армії РФ по готелю у Кривому Розі загинули двоє людей і постраждали ще п’ятеро осіб.
Лисак додав, що наразі невідома доля ще двох людей.
Крім того, внаслідок удару пошкоджені шість магазинів, чотири багатоповерхівки, 8 автомобілів.
За інформацією керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, зранку рятувальники дістали з-під завалів жінку.
Він також заявив про створення комісії з обстеження руйнувань у прилеглих будинках. Також створено штаб допомоги, де видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста.
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