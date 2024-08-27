По информации руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина, в больнице от тяжелых ранений во время атаки преступной армии РФ скончались трое жителей Полтавы.

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К сожалению, в больнице скончались трое гражданских людей, которые вчера пострадали в результате массированной вражеской атаки… При жизни еще двоих человек врачи продолжают бороться, - отметил Пронин. Поделиться

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По информации руководителя Днепропетровской ОВА, в результате ночного удара преступной армии РФ по гостинице в Кривом Роге погибли два человека и пострадали еще пять человек.

Пятеро пострадали. В больнице 43-летняя женщина – "трудная". Госпитализирован и 37-летний мужчина. Он находится в состоянии средней тяжести. Еще три потерпевших приходить в себя будут дома, - отметил Лысак. Поделиться

Лисак добавил, что пока неизвестна судьба еще двух человек.

По всей вероятности, они могут находиться под завалами, - подчеркнул руководитель Днепропетровской ОВА. Поделиться

Кроме того, в результате удара повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, 8 автомобилей.

На месте трагедии продолжают работу все службы. Вместе со спасателями на месте работают верхолазы ГСЧС и кинологи. Психологи ГСЧС оказали помощь 11 взрослым и 2 детям, - отметили представители ГСЧС на Днепропетровщине. Поделиться

По информации руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, утром спасатели извлекли из-под завалов женщину.

Наши спасатели откопали под завалами 43-летнюю женщину около 5 утра, тяжелая, но живая – врачи борются за ее жизнь. Всего в результате спасательной операции были спасены пять человек, - отметил Вилкул. Поделиться

Он также заявил о создании комиссии по обследованию разрушений в близлежащих домах. Также создан штаб помощи, где выдают строительные материалы и принимают заявления о материальной помощи от города.