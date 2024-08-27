По информации руководителя Полтавской ОВФилипа Пронина, в больнице от тяжелых ранений во время атаки преступной армии РФ скончались трое жителей Полтавы.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ в Полтавской области погибли трое жителей, еще два находятся в тяжелом состоянии.
- Ночной удар армии РФ по гостинице в Кривом Роге привел к гибели двух человек и пострадавшим.
- Помощь пострадавшим организована в виде материальной и психологической поддержки.
- Спасатели продолжают поиск пропавших под завалами в Кривом Роге, где пострадали пять человек.
- Власти оказывают помощь жертвам вражеских атак в виде материальной поддержки и реабилитации пострадавших.
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По информации руководителя Днепропетровской ОВА, в результате ночного удара преступной армии РФ по гостинице в Кривом Роге погибли два человека и пострадали еще пять человек.
Лисак добавил, что пока неизвестна судьба еще двух человек.
Кроме того, в результате удара повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажки, 8 автомобилей.
По информации руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, утром спасатели извлекли из-под завалов женщину.
Он также заявил о создании комиссии по обследованию разрушений в близлежащих домах. Также создан штаб помощи, где выдают строительные материалы и принимают заявления о материальной помощи от города.
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