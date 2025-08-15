На пороховому заводі у Росії пролунав вибух: є загиблі, багато постраждалих

На пороховому заводі "Еластик" у Рязанській області РФ прогримів вибух. Російська влада поки не оголошує точну кількість загиблих, однак, за словами очевидців, йдеться про 4-5 осіб.
Головні тези:
- Це вже не перший вибух на пороховому заводі “Еластик”.
- Минулого разу там загинули 17 працівників.
Що сталося на російському заводі "Еластик"
Першою з офіційною заявою з цього приводу виступила оперативна група Рязанської області:
Згодом стало відомо, що йдеться про завод "Еластик", у пороховому цеху якого прогримів вибух, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Станом на зараз відомо про 4-5 загиблих, а також 20 постраждалих.
Telegram-канал Baza поширив інформацію про те, що 10 поранених у важкому стані.
Ба більше, вказано, що частина людей досі знаходиться під завалами — доступ до них ускладнений, тому кількість жертв може зрости.
Загалом з заводу уже встигли врятувати понад сотню працівників.
"Еластик" активно займається виробництвом зброї та боєприпасів.
До слова, 4 роки тому там стався вибух у цеху приватного виробника вибухівки "Розряд". Тоді загинули 17 осіб.
