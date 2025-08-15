На пороховому заводі у Росії пролунав вибух: є загиблі, багато постраждалих

На пороховому заводі "Еластик" у Рязанській області РФ прогримів вибух. Російська влада поки не оголошує точну кількість загиблих, однак, за словами очевидців, йдеться про 4-5 осіб.

Що сталося на російському заводі "Еластик"

Першою з офіційною заявою з цього приводу виступила оперативна група Рязанської області:

15 серпня орієнтовно о 10:30 на одному з підприємств Шиловського району сталася надзвичайна подія: загоряння в одному з виробничих цехів. Постраждалих направили до районної лікарні... Кількість загиблих зросла до 4, — йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що йдеться про завод "Еластик", у пороховому цеху якого прогримів вибух, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Станом на зараз відомо про 4-5 загиблих, а також 20 постраждалих.

Telegram-канал Baza поширив інформацію про те, що 10 поранених у важкому стані.

Ба більше, вказано, що частина людей досі знаходиться під завалами — доступ до них ускладнений, тому кількість жертв може зрости.

Загалом з заводу уже встигли врятувати понад сотню працівників.

"Еластик" активно займається виробництвом зброї та боєприпасів.