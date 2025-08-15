На пороховом заводе в России раздался взрыв: есть погибшие, много пострадавших
На пороховом заводе в России раздался взрыв: есть погибшие, много пострадавших

Что произошло на российском заводе "Эластик"
Источник:  online.ua

На пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области РФ прогремел взрыв. Российские власти пока не объявляют точное количество погибших, однако, по словам очевидцев, речь идет о 4-5 человек.

Главные тезисы

  • Это уже не первый взрыв на пороховом заводе "Эластик".
  • Ранее там погибли 17 работников.

Что произошло на российском заводе "Эластик"

Первым с официальным заявлением по этому поводу выступила оперативная группа Рязанской области:

15 августа ориентировочно в 10.30 на одном из предприятий Шиловского района произошло чрезвычайное событие: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавших направили в районную больницу... Число погибших возросло до 4, — сказано в сообщении.

Впоследствии стало известно, что речь идет о заводе "Эластик", в пороховом цехе которого прогремел взрыв, в результате чего вспыхнул пожар.

На сегодня известно о 4-5 погибших, а также 20 пострадавших.

Telegram-канал Baza распространил информацию о том, что 10 раненых в тяжелом состоянии.

Более того, указано, что часть людей до сих пор находится под завалами — доступ к ним затруднен, поэтому количество жертв может возрасти.

В общей сложности с завода уже успели спасти более сотни работников.

"Эластик" активно занимается производством оружия и боеприпасов.

К слову, 4 года назад там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки "Разряд". Тогда погибли 17 человек.

