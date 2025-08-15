На пороховом заводе в России раздался взрыв: есть погибшие, много пострадавших

На пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области РФ прогремел взрыв. Российские власти пока не объявляют точное количество погибших, однако, по словам очевидцев, речь идет о 4-5 человек.
Главные тезисы
- Это уже не первый взрыв на пороховом заводе "Эластик".
- Ранее там погибли 17 работников.
Что произошло на российском заводе "Эластик"
Первым с официальным заявлением по этому поводу выступила оперативная группа Рязанской области:
Впоследствии стало известно, что речь идет о заводе "Эластик", в пороховом цехе которого прогремел взрыв, в результате чего вспыхнул пожар.
На сегодня известно о 4-5 погибших, а также 20 пострадавших.
Telegram-канал Baza распространил информацию о том, что 10 раненых в тяжелом состоянии.
Более того, указано, что часть людей до сих пор находится под завалами — доступ к ним затруднен, поэтому количество жертв может возрасти.
В общей сложности с завода уже успели спасти более сотни работников.
"Эластик" активно занимается производством оружия и боеприпасов.
К слову, 4 года назад там произошел взрыв в цехе частного производителя взрывчатки "Разряд". Тогда погибли 17 человек.
