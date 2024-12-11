На Сумщині загинуло подружжя внаслідок обстрілу армією РФ

11 грудня російські військові завдали авіаудару по селу Біловоди у Сумській області. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя.

На Сумщині через авіаудар загинули подружжя

Як повідомив Офіс генерального прокурора, на згарищі приватного домоволодіння правоохоронці знайшли тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.

За даними слідства, будинок був повністю зруйнований через ворожий авіаудар, — повідомили в Офісі генерального прокурора. Поширити

Правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, і розпочали досудове розслідування. Подію кваліфікували як воєнний злочин, що спричинив загибель мирних жителів.

10 грудня російські загарбники вдарили по Запоріжжю

10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.

Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6.

Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.