На Сумщині загинуло подружжя внаслідок обстрілу армією РФ

11 грудня російські військові завдали авіаудару по селу Біловоди у Сумській області. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя.
Головні тези:
- Російська армія завдала авіаудару по селу Біловоди у Сумській області, результатом чого стало загибель подружжя
- Правоохоронців було виявлено тіла 55-річного чоловіка та 65-річної жінки на місці зруйнуваного будинку
- Обстріл російськими військами класифікували як воєнний злочин, що призвів до смерті мирних жителів
- Окрім Сумщини, російські загарбники атакували Запоріжжя, де в результаті удару загинули 6 людей
- Рятувальники врятували 2 жінок з-під завалів унаслідок ракетного удару, загиблих у Запоріжжі вже 8 осіб
На Сумщині через авіаудар загинули подружжя
Як повідомив Офіс генерального прокурора, на згарищі приватного домоволодіння правоохоронці знайшли тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.
Правоохоронці задокументували наслідки воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, і розпочали досудове розслідування. Подію кваліфікували як воєнний злочин, що спричинив загибель мирних жителів.
10 грудня російські загарбники вдарили по Запоріжжю
10 грудня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.
Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 людина, серед яких одна дитина, дістала поранення.
Станом на ранок 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 6.
Увечері 10 грудня рятувальники визволили 2 жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.
Вдень 11 грудня кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 8, ще 22 людини постраждали.
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