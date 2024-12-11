На Сумщине погибли супруги в результате обстрела армией РФ

11 декабря российские военные нанесли авиаудар по селу Беловоды в Сумской области.

В Сумской области из-за авиаудара погибли супруги

Как сообщил Офис генерального прокурора, на пожарище частного домовладения правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужа и его 65-летней супруги.

По данным следствия, здание было полностью разрушено из-за вражеского авиаудара, — сообщили в Офисе генерального прокурора. Поделиться

Стражи порядка задокументировали последствия военных преступлений, совершенных военными РФ, и начали досудебное расследование. Событие квалифицировали как военное преступление, повлекшее гибель мирных жителей.

10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью

10 декабря россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела кафиры разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.

Вечером 10 декабря спасатели освободили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.