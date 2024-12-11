На Сумщине погибли супруги в результате обстрела армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

На Сумщине погибли супруги в результате обстрела армией РФ

Офис Генерального прокурора
На Сумщине погибли супруги в результате обстрела армией РФ
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11 декабря российские военные нанесли авиаудар по селу Беловоды в Сумской области.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла авиаудар по селу Беловоды в Сумской области, что привело к гибели супругов.
  • В результате обстрела армией РФ на Сумщине погибли мирные жители, что квалифицировано как военное преступление.
  • Захватчики также атаковали Запорожье, где пострадали и погибли люди, включая детей, и была разрушена клиника.
  • Спасатели смогли освободить жертв из-под завалов, но количество погибших и пострадавших продолжает расти.
  • Правоохранители начали расследование военных преступлений, совершенных российской армией в Сумской области и Запорожье.

В Сумской области из-за авиаудара погибли супруги

Как сообщил Офис генерального прокурора, на пожарище частного домовладения правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужа и его 65-летней супруги.

По данным следствия, здание было полностью разрушено из-за вражеского авиаудара, — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Стражи порядка задокументировали последствия военных преступлений, совершенных военными РФ, и начали досудебное расследование. Событие квалифицировали как военное преступление, повлекшее гибель мирных жителей.

10 декабря российские захватчики ударили по Запорожью

10 декабря россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела кафиры разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.

В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получил ранения.

По состоянию на утро 11 декабря количество погибших в результате российского удара по Запорожью выросло до 6.

Вечером 10 декабря спасатели освободили 2 женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.

Днем 11 декабря количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 8, еще 22 человека пострадали.

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