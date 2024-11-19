РФ ударила по общежитию в Сумской области — погибли 6 человек, среди них ребенок

Российская армия атаковала общежитие в городе Глухов Сумской области поздно вечером 18 ноября. В результате российского удара погибли шесть человек, среди которых ребенок.

Россия снова атаковала Сумщину

Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.

В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.

Каждый день мы призываем мир к решительности и достаточной силе для Украины, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям. Каждый новый удар России только подтверждает подлинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны принудить Россию к справедливому миру силой. Владимир Зеленский Президент Украины

В Сумах количество погибших возросло до 11

Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким, — сообщил Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.