РФ ударила по общежитию в Сумской области — погибли 6 человек, среди них ребенок

Российская армия атаковала общежитие в городе Глухов Сумской области поздно вечером 18 ноября. В результате российского удара погибли шесть человек, среди которых ребенок.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала общежитие в Сумской области, погибли 6 человек, в том числе ребенок.
- Президент Украины призывает международное сообщество прекратить агрессию и достичь справедливого мира.
- Число погибших в результате ракетного удара возросло до 11 человек, включая детей. Продолжаются спасательные работы.
- Российская Федерация должна нести ответственность за совершенные преступления и быть наказанной за убийство мирных жителей.
- Украина сталкивается с новыми ударами России, требуя силовых действий для достижения справедливого мира.
Россия снова атаковала Сумщину
Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".
В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.
В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.
В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию.
В Сумах количество погибших возросло до 11
Как сообщает ГСЧС, по состоянию на утро количество погибших в результате атаки увеличилось до 11, из них 2 ребенка. Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.
Среди погибших 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.
Глава государства обращает внимание международного сообщества на то, что страна-агрессор РФ должна быть наказана за убийства невиновных людей.
Как сообщает Сумская ОВА, в 17 ноября 20:37 враг нанес мощный ракетный удар по городу Сумы. Российская баллистическая ракета попала в густонаселенный жилой микрорайон города.
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