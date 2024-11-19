РФ вдарила по гуртожитку на Сумщині — загинуло 6 людей, серед них дитина

Росія знову атакувала Сумщину

Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.

У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.

Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою. Володимир Зеленський Президент України

У Сумах кількість загиблих зросла до 11

Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким, — повідомив Володимир Зеленський. Поширити

Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.