РФ вдарила по гуртожитку на Сумщині — загинуло 6 людей, серед них дитина

Російська армія атакувала гуртожиток у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Внаслідок російського удару загинуло шестеро людей, серед яких дитина.
Головні тези:
- Російська армія атакувала гуртожиток у місті Глухів Сумської області, при цьому загинуло 6 людей, серед яких була дитина.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти, закликаючи зупинити агресію та домогтися справедливого миру.
- Кількість загиблих в результаті ракетного удару зросла до 11 осіб, зокрема загинули діти. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.
- Російська Федерація повинна нести відповідальність за ці злочини та бути покараною за вбивство невинних жителів.
Росія знову атакувала Сумщину
Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед".
Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.
У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.
Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.
У Сумах кількість загиблих зросла до 11
Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.
Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.
Як повідомляє Сумська ОВА, о 17 листопада20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми. Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.
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