РФ вдарила по гуртожитку на Сумщині — загинуло 6 людей, серед них дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вдарила по гуртожитку на Сумщині — загинуло 6 людей, серед них дитина

Сумська ОВА
РФ вдарила по гуртожитку на Сумщині — загинуло 6 людей, серед них дитина
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Російська армія атакувала гуртожиток у місті Глухів Сумської області пізно ввечері 18 листопада. Внаслідок російського удару загинуло шестеро людей, серед яких дитина.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала гуртожиток у місті Глухів Сумської області, при цьому загинуло 6 людей, серед яких була дитина.
  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти, закликаючи зупинити агресію та домогтися справедливого миру.
  • Кількість загиблих в результаті ракетного удару зросла до 11 осіб, зокрема загинули діти. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.
  • Російська Федерація повинна нести відповідальність за ці злочини та бути покараною за вбивство невинних жителів.

Росія знову атакувала Сумщину

Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА  типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.

 У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик. 

Наразі на місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати люди. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію.

Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

У Сумах кількість загиблих зросла до 11

Як повідомляє ДСНС, станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини. Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

Серед загиблих 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким, — повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави звертає увагу міжнародної спільноти на те, що країна-агресорка РФ повинна бути покарана за вбивства невинних людей.

Як повідомляє Сумська ОВА, о 17 листопада20:37 ворог наніс потужний ракетний удар по місту Суми. Російська балістична ракета поцілила у густонаселений житловий мікрорайон міста.

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