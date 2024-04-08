На трьох заблокованих пунктах пропуску на кордоні з Україною в чергах близько 500 фур — ДПСУ

Наразі заблокованими залишаються три напрямки. В черзі на них перебувають близько 500 вантажівок.

Яка ситуація на кордоні з Польщею

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, серед заблокованих напрямків:

"Ягодин";

"Рава-Руська";

"Угринів".

Фермери не пропускають вантажівки, які слідують з України до Польщі по напрямках "Ягодин" та "Рава-Руська". Були потуги спробувати їх все ж пропускати, але це не тривало довго. За минулу добу по вищезгаданих напрямках відмічається нульовий показник від Польщі.

В бік Україна найменше пропускається через "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок. Андрій Демченко Речник Державної прикордонної служби України

Загалом на трьох напрямках в чергах перебуває близько 500 вантажівок. Зокрема є черги й на розблокованих напрямках:

"Краківець" — близько 900 фур;

"Шегині" — близько 800.

Втім рух на напрямках залишається інтенсивним, — додав Демченко. Поширити

Блокада польського кордону

У лютому польські фермери розпочали протести по всій країні. Вони виступають проти імпорту українського продовольства, оскільки нібито це впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Ще на початку березня фермери заявили, що протести продовжаться до 30 квітня.

Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.

В кінці березня Україна, Польща та Європейський союз провели переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.