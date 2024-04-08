На трех заблокированных пунктах пропуска на границе с Украиной в очередях около 500 фур — ГНСУ

В настоящее время заблокированы остаются три направления. В очереди на них находятся около 500 грузовиков.
Какая ситуация на границе с Польшей
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, среди заблокированных направлений:
"Ягодин";
"Рава-Русская";
"Угринов".
Фермеры не пропускают грузовики, следующие из Украины в Польшу по направлениям "Ягодин" и "Рава-Русская". Были силы попробовать их все же пропускать, но это не продолжалось долго. За прошедшие сутки по вышеупомянутым направлениям отмечается нулевой показатель от Польши.
В общей сложности на трех направлениях в очередях находится около 500 грузовиков. В частности, есть очереди и на разблокированных направлениях:
"Краковец" — около 900 фур;
"Шегини" — около 800.
Блокада польской границы
В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку это якобы влияет на цены на внутреннем рынке.
Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продлятся до 30 апреля.
Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.
В конце марта Украина, Польша и Европейский союз провели переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для разрешения кризиса.
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