На трех заблокированных пунктах пропуска на границе с Украиной в очередях около 500 фур — ГНСУ

В настоящее время заблокированы остаются три направления. В очереди на них находятся около 500 грузовиков.

Какая ситуация на границе с Польшей

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, среди заблокированных направлений:

"Ягодин";

"Рава-Русская";

"Угринов".

Фермеры не пропускают грузовики, следующие из Украины в Польшу по направлениям "Ягодин" и "Рава-Русская". Были силы попробовать их все же пропускать, но это не продолжалось долго. За прошедшие сутки по вышеупомянутым направлениям отмечается нулевой показатель от Польши.

В сторону Украина меньше пропускается через "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортов. За прошедшие сутки количество связей было на уровне 60 грузовиков. Андрей Демченко Спикер Государственной пограничной службы Украины

В общей сложности на трех направлениях в очередях находится около 500 грузовиков. В частности, есть очереди и на разблокированных направлениях:

"Краковец" — около 900 фур;

"Шегини" — около 800.

Впрочем, движение на направлениях остается интенсивным, — добавил Демченко. Поделиться

Блокада польской границы

В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку это якобы влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продлятся до 30 апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

В конце марта Украина, Польша и Европейский союз провели переговоры по разблокированию границы и поиску общих позиций для разрешения кризиса.