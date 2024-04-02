Польские фермеры снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

блокада
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Источник:  Украинская правда

Польские фермеры возобновили блокировку на направлении пункта пропуска "Долгобычев" — "Угринов".

Полские фермеры снова заблокировали пункт пропуска "Угринов"

Как сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко, 2 апреля украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении блокировки для грузовиков этого пункта пропуска польскими фермерами с 09:00.

Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши — по 3 грузовика на 6 часов и в сторону Польши по 1 грузовику в сутки.

Пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях будет производиться установленным порядком.

Таким образом, по состоянию на утро 2 апреля, заблокированными для украинских грузовиков три направления: пункты пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".

Что известно о блокаде границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.

Также отметим, что ранее польские фермеры не выпускали из Украины грузовики на двух пунктах пропуска — "Ягодин" и "Рава-Русская".

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