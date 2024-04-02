Польские фермеры снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили блокировку на направлении пункта пропуска "Долгобычев" — "Угринов".
Полские фермеры снова заблокировали пункт пропуска "Угринов"
Как сообщил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко, 2 апреля украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении блокировки для грузовиков этого пункта пропуска польскими фермерами с 09:00.
Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши — по 3 грузовика на 6 часов и в сторону Польши по 1 грузовику в сутки.
Пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях будет производиться установленным порядком.
Таким образом, по состоянию на утро 2 апреля, заблокированными для украинских грузовиков три направления: пункты пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".
Что известно о блокаде границы
Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируются фермерами, а недавно они начали высыпать украинское зерно. Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.
Однако недавно разблокирован ряд пунктов пропуска на границе с Украиной. В частности, 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин-Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.
Также отметим, что ранее польские фермеры не выпускали из Украины грузовики на двух пунктах пропуска — "Ягодин" и "Рава-Русская".
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