Польські фермери знову заблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Польські фермери знову заблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

блокада
Джерело:  Українська правда

Польські фермери поновили блокування на напрямку пункту пропуску "Долгобичув" — "Угринів".

Полські фермери знову заблокували пункт пропуску "Угринів"

Як повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, 2 квітня українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію щодо відновлення блокування для вантажівок цього пункту пропуску польськими фермерами з 09:00.

Пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись наступним чином: на виїзд з Польщі — по 3 вантажівки на 6 годин та в бік Польщі по 1 вантажівці на добу.

Пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснюватиметься встановленим порядком.

Таким чином, станом на ранок 2 квітня, заблокованими для українських вантажівок є три напрямки: пункти пропуску "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська".

Що відомо про блокаду кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, 21 березня припинилася блокада КПП "Зосин-Устилуг". Рух вантажівок як на в'їзд, так і на виїзд з України відновився.

Також зазначимо, що раніше польські фермери не випускали з України вантажівки на двох пунктах пропуску — "Ягодин" та "Рава-Руська".

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