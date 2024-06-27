На Харківщині розширять примусову евакуацію сімей із дітьми
Категорія
Україна
Дата публікації

На Харківщині розширять примусову евакуацію сімей із дітьми

На Харківщині розширять примусову евакуацію сімей із дітьми
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У Харківській області збираються посилити примусову евакуацію сімей з дітьми з небезпечних районів. Зокрема, це стосується селища Борова Ізюмського району.

Головні тези:

 

  • За останніми повідомленнями, багато сімей відмовляються виїжджати самостійно, що ставить питання про примусову евакуацію.
  • Ситуація в Харківській області напружена через бойові дії на різних напрямках, включаючи Куп'янський напрямок.
  • У регіоні залишаються заблоковані окупанти, що створює загрозу для мирного населення.
  • Військові відзначають відсутність просування ворога на півночі Харківщини та бої у Вовчанську.

Що відомо про розширення евакуації на Харківщині

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, розглядають і будуть приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми.

За словами голови Харківської ОВА, мова йде про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.

Щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.

Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть, — додав Синєгубов.

Яка ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що у Харківській області бойові дії точаться на двох напрямках — на півночі регіону та на Куп'янському напрямку.

Як зазначають військові, на півночі Харківської області просування ворога не фіксується. У Вовчанську росіяни зав'язли у вуличних боях. Окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі.

Раніше у мережі повідомляли, що окупанти зібрали 10-тисячне угруповання на Куп'янському напрямку з метою просування до Борової.

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