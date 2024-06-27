В Харьковской области расширят принудительную эвакуацию семей с детьми

В Харьковской области намерены усилить принудительную эвакуацию семей с детьми из опасных районов. В частности это касается поселка Боровая Изюмского района.
Главные тезисы
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объявил о рассмотрении решений по обязательной эвакуации семей с детьми на ближайшем Совете обороны области.
- На севере Харьковской области военные не фиксируют продвижение врага, но на Купянском направлении идут боевые действия.
- Оккупанты увязли в уличных боях в Волчанске, заблокированными на агрегатном заводе, а также собрали группировку на Купянском направлении с целью продвижения в Боровую.
Что известно о расширении эвакуации в Харьковской области
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, относительно Купянского направления, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, рассматривают и будут принимать решения на ближайшем Совете обороны области по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми.
По словам главы Харьковской ОВА, речь идет о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.
Что касается Боровского направления Изюмского района, местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.
Какая ситуация в Харьковской области
Напомним, что в Харьковской области боевые действия идут на двух направлениях — на севере региона и на Купянском направлении.
Как отмечают военные, на севере Харьковской области продвижение врага не фиксируется. В Волчанске россияне увязли в уличных боях. оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе.
Ранее в сети сообщали, что оккупанты собрали 10-тысячную группировку на Купянском направлении с целью продвижения в Боровую.
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