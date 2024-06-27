В Харьковской области расширят принудительную эвакуацию семей с детьми

В Харьковской области намерены усилить принудительную эвакуацию семей с детьми из опасных районов. В частности это касается поселка Боровая Изюмского района.

Что известно о расширении эвакуации в Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, относительно Купянского направления, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, рассматривают и будут принимать решения на ближайшем Совете обороны области по обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми.

По словам главы Харьковской ОВА, речь идет о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.

Что касается Боровского направления Изюмского района, местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.

Там под эвакуацию подпадают 13 населенных пунктов и около 20 семей. Небольшое количество, но мы должны принять все меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди уезжать не хотят, — добавил Синегубов. Поделиться

Какая ситуация в Харьковской области

Напомним, что в Харьковской области боевые действия идут на двух направлениях — на севере региона и на Купянском направлении.

Как отмечают военные, на севере Харьковской области продвижение врага не фиксируется. В Волчанске россияне увязли в уличных боях. оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе.

Ранее в сети сообщали, что оккупанты собрали 10-тысячную группировку на Купянском направлении с целью продвижения в Боровую.