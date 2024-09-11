На Харківщині збираються оголосити примусову евакуацію. Де саме

На Раді оборони Харківської області розглянуть питання примусової евакуації населення з 29 населених пунктів Куп’янського району. Причиною є загострення бойових дій на напрямку, про що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону.

На Харківщину можуть оголосити примусову евакуацію

На Куп’янському напрямку ситуація залишається важкою, але стабільною та контрольованою. Проте ворог щодня руйнує інфраструктуру.

По Купʼянському напрямку ситуація важка ― ворог за добу провів 12 штурмових атак, деякі з них тривають й досі Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Росіяни обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури. Їх не можна швидко відновити, а це значить, що населення позбавлене електрики та інших комунальних послуг.

За словами очільника ОВА, на Раді оборони Харківщини розглянуть питання про оголошення примусової евакуації.

На найближчій Раді оборони будемо розглядати рішення щодо Куп’янського району: у 29 населених пунктів будемо пропонувати проводити обовʼязкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми. Маємо вивезти приблизно 270 дітей з батьками, ― розповів Синєгубов. Поширити

У разі оголошення примусової евакуації вивезуть родини з дітьми одразу з трьох громад Харківщини.

Ситуація в Харківській області

Ворог намагається наступати на трьох напрямках: Куп’янському, Вовчанському та Липецькому.

Останні у зведеннях Генштабу об’єднані в один напрямок ― Харківський.

За минулу добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Куп’янському напрямку.