На Харківщині збираються оголосити примусову евакуацію. Де саме

На Раді оборони Харківської області розглянуть питання примусової евакуації населення з 29 населених пунктів Куп’янського району. Причиною є загострення бойових дій на напрямку, про що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів в ефірі телемарафону.
Головні тези:
- У Харківській області розглянуть питання примусової евакуації мешканців на Куп’янському напрямку через загострення бойових дій.
- Російські війська здійснюють штурми та обстріли об’єктів критичної інфраструктури, позбавляючи мирне населення електрики та комунальних послуг.
- Рада оборони області розгляне питання про евакуацію сімей з дітьми з 29 населених пунктів у примусовому порядку.
- Ситуація на Харківщині залишається напруженою, з ворожими атаками на трьох напрямках: Куп’янському, Вовчанському та Липецькому.
На Харківщину можуть оголосити примусову евакуацію
На Куп’янському напрямку ситуація залишається важкою, але стабільною та контрольованою. Проте ворог щодня руйнує інфраструктуру.
Росіяни обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури. Їх не можна швидко відновити, а це значить, що населення позбавлене електрики та інших комунальних послуг.
За словами очільника ОВА, на Раді оборони Харківщини розглянуть питання про оголошення примусової евакуації.
У разі оголошення примусової евакуації вивезуть родини з дітьми одразу з трьох громад Харківщини.
Ситуація в Харківській області
Ворог намагається наступати на трьох напрямках: Куп’янському, Вовчанському та Липецькому.
Останні у зведеннях Генштабу об’єднані в один напрямок ― Харківський.
За минулу добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Куп’янському напрямку.
Росіяни намагались просунутись поблизу Липців та Вовчанська. Сумарно на Харківському напрямку 10 вересня зафіксували чотири бойових зіткнення.
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