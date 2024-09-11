В Харьковской области собираются объявить принудительную эвакуацию. Где именно

На Совете обороны Харьковской области будет рассмотрен вопрос принудительной эвакуации населения из 29 населенных пунктов Купянского района. Причиной является обострение боевых действий на направлении, о чем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона.

В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию

На Купянском направлении ситуация остается тяжелой, но стабильной и контролируемой. Однако враг каждый день разрушает инфраструктуру.

На Купянском направлении ситуация тяжелая ― враг за сутки провел 12 штурмовых атак, некоторые из них продолжаются до сих пор Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Россияне обстреливают объекты критической инфраструктуры. Их нельзя быстро восстановить, а это значит, что население лишено электричества и других коммунальных услуг.

По словам главы ОВА, на Совете обороны Харьковщины будет рассмотрен вопрос об объявлении принудительной эвакуации.

На ближайшем Совете обороны будем рассматривать решение относительно Купянского района: в 29 населенных пунктов будем предлагать проводить обязательную эвакуацию принудительным способом семей с детьми. Должны вывезти около 270 детей с родителями, ― рассказал Синегубов. Поделиться

В случае объявления принудительной эвакуации вывезут семьи с детьми сразу из трех общин Харьковщины.

Ситуация в Харьковской области

Враг пытается наступать на трех направлениях: Купянском, Волчанском и Липецком.

Последние в сводках Генштаба объединены в одно направление —Харьковское.

За минувшие сутки ВСУ отразили 13 вражеских атак на Купянском направлении.