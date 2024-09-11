В Харьковской области собираются объявить принудительную эвакуацию. Где именно
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области собираются объявить принудительную эвакуацию. Где именно

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
эвакуация
Читати українською

На Совете обороны Харьковской области будет рассмотрен вопрос принудительной эвакуации населения из 29 населенных пунктов Купянского района. Причиной является обострение боевых действий на направлении, о чем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона.

Главные тезисы

  • В Харьковской области будет рассмотрен вопрос принудительной эвакуации жителей на Купянском направлении из-за обострения боевых действий.
  • Российские войска совершают штурмы и обстрелы объектов критической инфраструктуры, лишая мирное население электричества и других коммунальных услуг.
  • Совет обороны области рассмотрит вопрос об эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов в принудительном порядке.
  • Ситуация в Харьковской области остается напряженной, с вражескими атаками на трех направлениях: Купянском, Волчанском и Липецком.

В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию

На Купянском направлении ситуация остается тяжелой, но стабильной и контролируемой. Однако враг каждый день разрушает инфраструктуру.

На Купянском направлении ситуация тяжелая ― враг за сутки провел 12 штурмовых атак, некоторые из них продолжаются до сих пор

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Россияне обстреливают объекты критической инфраструктуры. Их нельзя быстро восстановить, а это значит, что население лишено электричества и других коммунальных услуг.

По словам главы ОВА, на Совете обороны Харьковщины будет рассмотрен вопрос об объявлении принудительной эвакуации.

На ближайшем Совете обороны будем рассматривать решение относительно Купянского района: в 29 населенных пунктов будем предлагать проводить обязательную эвакуацию принудительным способом семей с детьми. Должны вывезти около 270 детей с родителями, ― рассказал Синегубов.

В случае объявления принудительной эвакуации вывезут семьи с детьми сразу из трех общин Харьковщины.

Ситуация в Харьковской области

Враг пытается наступать на трех направлениях: Купянском, Волчанском и Липецком.

Последние в сводках Генштаба объединены в одно направление —Харьковское.

За минувшие сутки ВСУ отразили 13 вражеских атак на Купянском направлении.

Россияне пытались продвинуться вблизи Липцев и Волчанска. Суммарно на Харьковском направлении 10 сентября зафиксировали четыре боевых столкновения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Харьков КАБами. Есть жертвы, среди погибших — ребенок
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Последствия атаки РФ по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ вернули под свой контроль часть Глубокого в Харьковской области
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой "Гром-Е1". Что о ней известно
Игорь Терехов
РФ впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой "Гром-Е1". Что о ней известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?