В Харьковской области собираются объявить принудительную эвакуацию. Где именно

На Совете обороны Харьковской области будет рассмотрен вопрос принудительной эвакуации населения из 29 населенных пунктов Купянского района. Причиной является обострение боевых действий на направлении, о чем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона.
Главные тезисы
- В Харьковской области будет рассмотрен вопрос принудительной эвакуации жителей на Купянском направлении из-за обострения боевых действий.
- Российские войска совершают штурмы и обстрелы объектов критической инфраструктуры, лишая мирное население электричества и других коммунальных услуг.
- Совет обороны области рассмотрит вопрос об эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов в принудительном порядке.
- Ситуация в Харьковской области остается напряженной, с вражескими атаками на трех направлениях: Купянском, Волчанском и Липецком.
В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию
На Купянском направлении ситуация остается тяжелой, но стабильной и контролируемой. Однако враг каждый день разрушает инфраструктуру.
Россияне обстреливают объекты критической инфраструктуры. Их нельзя быстро восстановить, а это значит, что население лишено электричества и других коммунальных услуг.
По словам главы ОВА, на Совете обороны Харьковщины будет рассмотрен вопрос об объявлении принудительной эвакуации.
В случае объявления принудительной эвакуации вывезут семьи с детьми сразу из трех общин Харьковщины.
Ситуация в Харьковской области
Враг пытается наступать на трех направлениях: Купянском, Волчанском и Липецком.
Последние в сводках Генштаба объединены в одно направление —Харьковское.
За минувшие сутки ВСУ отразили 13 вражеских атак на Купянском направлении.
Россияне пытались продвинуться вблизи Липцев и Волчанска. Суммарно на Харьковском направлении 10 сентября зафиксировали четыре боевых столкновения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-