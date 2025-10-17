На хімічному заводі у російському Стерлітамаці пролунав вибух — відео
Категорія
Події
Дата публікації

На хімічному заводі у російському Стерлітамаці пролунав вибух — відео

вибух
Джерело:  online.ua

У Башкортостані вдень 17 жовтня стався вибух на військовому заводі, є постраждалі.

Головні тези:

  • На військовому хімічному заводі “Авангард” у Стерлітамаку відбувся вибух, є постраждалі.
  • Рвонуло у третьому цеху промзони заводу, спричинивши поштовх у всьому місті.
  • Офіційні дані про постраждалих поки не підтверджені, а причини вибуху залишаються невідомими.

Хімічний завод “Авангард” став епіцентром вибуху

Вибух стався на території промзони "Авагнард" у місті Стерлітамак Башкирії. Очевидці говорять про запах пороху у місті.

Попередньо, рвонуло у третьому цеху. Поштовх від вибуху відчув все місто. На заводі виробляють вибухові речовини та комплектуючі для реактивних систем залпового вогню ЗС РФ.

За попередніми даними, постраждали 5 людей. Офіційно інформацію не підтверджено. Що спричинило вибух — не вказується.

«Авангард» виробляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини. Підприємство також виготовляє хімічну продукцію.

Вибух на заводі підтвердили у мерії міста Стерлітамак.

