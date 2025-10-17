На хімічному заводі у російському Стерлітамаці пролунав вибух — відео

У Башкортостані вдень 17 жовтня стався вибух на військовому заводі, є постраждалі.
Головні тези:
- На військовому хімічному заводі “Авангард” у Стерлітамаку відбувся вибух, є постраждалі.
- Рвонуло у третьому цеху промзони заводу, спричинивши поштовх у всьому місті.
- Офіційні дані про постраждалих поки не підтверджені, а причини вибуху залишаються невідомими.
Хімічний завод “Авангард” став епіцентром вибуху
Вибух стався на території промзони "Авагнард" у місті Стерлітамак Башкирії. Очевидці говорять про запах пороху у місті.
За попередніми даними, постраждали 5 людей. Офіційно інформацію не підтверджено. Що спричинило вибух — не вказується.
«Авангард» виробляє зброю та боєприпаси, утилізує вибухові речовини. Підприємство також виготовляє хімічну продукцію.
Вибух на заводі підтвердили у мерії міста Стерлітамак.
