На химическом заводе в российском Стерлитамаке раздался взрыв — видео
На химическом заводе в российском Стерлитамаке раздался взрыв — видео

Читати українською
Источник:  online.ua

В Башкортостане днем 17 октября произошел взрыв на военном заводе, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Взрыв на химическом заводе “Авангард” в Стерлитамаке вызвал тревогу в городе, пострадали несколько человек.
  • Причины взрыва пока остаются неизвестными, хотя на заводе производят взрывчатые вещества и комплектующие для реактивных систем залпового огня ВС РФ.
  • Очевидцы говорят о запахе пороха в городе и толчке, ощутимом после взрыва в третьем цехе промзоны завода.

Химический завод "Авангард" стал эпицентром взрыва

Взрыв произошел на территории промзоны "Авагнард" в городе Стерлитамак Башкирии. Очевидцы говорят о запахе пороха в городе.

Предварительно рвануло в третьем цехе. Толчок от взрыва ощутил весь город. На заводе производят взрывчатые вещества и комплектующие для реактивных систем залпового огня ВС РФ.

По предварительным данным, пострадали 5 человек. Официально информация не подтверждена. Что повлекло за собой взрыв — не указывается.

Авангард производит оружие и боеприпасы, утилизирует взрывчатые вещества. Предприятие также производит химическую продукцию.

Взрыв на заводе подтвердили в мэрии города Стерлитамак.

