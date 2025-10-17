На химическом заводе в российском Стерлитамаке раздался взрыв — видео

В Башкортостане днем 17 октября произошел взрыв на военном заводе, есть пострадавшие.

Химический завод "Авангард" стал эпицентром взрыва

Взрыв произошел на территории промзоны "Авагнард" в городе Стерлитамак Башкирии. Очевидцы говорят о запахе пороха в городе.

Предварительно рвануло в третьем цехе. Толчок от взрыва ощутил весь город. На заводе производят взрывчатые вещества и комплектующие для реактивных систем залпового огня ВС РФ. Поделиться

По предварительным данным, пострадали 5 человек. Официально информация не подтверждена. Что повлекло за собой взрыв — не указывается.

Авангард производит оружие и боеприпасы, утилизирует взрывчатые вещества. Предприятие также производит химическую продукцию.