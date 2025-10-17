На химическом заводе в российском Стерлитамаке раздался взрыв — видео

В Башкортостане днем 17 октября произошел взрыв на военном заводе, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Взрыв на химическом заводе “Авангард” в Стерлитамаке вызвал тревогу в городе, пострадали несколько человек.
- Причины взрыва пока остаются неизвестными, хотя на заводе производят взрывчатые вещества и комплектующие для реактивных систем залпового огня ВС РФ.
- Очевидцы говорят о запахе пороха в городе и толчке, ощутимом после взрыва в третьем цехе промзоны завода.
Химический завод "Авангард" стал эпицентром взрыва
Взрыв произошел на территории промзоны "Авагнард" в городе Стерлитамак Башкирии. Очевидцы говорят о запахе пороха в городе.
По предварительным данным, пострадали 5 человек. Официально информация не подтверждена. Что повлекло за собой взрыв — не указывается.
Авангард производит оружие и боеприпасы, утилизирует взрывчатые вещества. Предприятие также производит химическую продукцию.
Взрыв на заводе подтвердили в мэрии города Стерлитамак.
