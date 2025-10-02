Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Саратовской области

В ночь на 2 октября жители российского Саратова и области слышали громкие взрывы на фоне атаки дронов.
Главные тезисы
- Жители Саратова и области стали свидетелями взрывов после атаки дронов в ночь на 2 октября.
- Минобороны РФ сообщило о сбитых 85 дронах за одну ночь над Россией и Крымом.
- Аэропорт Саратова пришлось временно прекратить работу из-за атак дронов, ущерб получили дома и автомобили.
Дроны атаковали Саратов и область
Когда это все закончится? — жители Саратова и области сообщали ночью о сиренах и взрывах.
О взрывах также говорят жители Борисоглебска Воронежской области.
В Минобороны РФ отчитались, что всего за ночь над Россией и аннексированным Крымом якобы сбили 85 дронов.
Аэропорт Саратова утром прекратил работу.
Губернатор Воронежской области позже заявил, что в городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и двери, в другом домовладении повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-