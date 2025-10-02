Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Саратовской области

В ночь на 2 октября жители российского Саратова и области слышали громкие взрывы на фоне атаки дронов.

Дроны атаковали Саратов и область

Когда это все закончится? — жители Саратова и области сообщали ночью о сиренах и взрывах.

О взрывах также говорят жители Борисоглебска Воронежской области.

В Минобороны РФ отчитались, что всего за ночь над Россией и аннексированным Крымом якобы сбили 85 дронов.

38 над территорией Воронежской области, 13 над территорией Республики Крым, 11 над территорией Белгородской области, 10 над территорией Саратовской области, 7 над территорией Ростовской области, 4 над территорией Волгоградской области, 2 над территорией Волгоградской области.

Аэропорт Саратова утром прекратил работу.