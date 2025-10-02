Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Саратовской области
Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Саратовской области

бавовна
Источник:  online.ua

В ночь на 2 октября жители российского Саратова и области слышали громкие взрывы на фоне атаки дронов.

Главные тезисы

  • Жители Саратова и области стали свидетелями взрывов после атаки дронов в ночь на 2 октября.
  • Минобороны РФ сообщило о сбитых 85 дронах за одну ночь над Россией и Крымом.
  • Аэропорт Саратова пришлось временно прекратить работу из-за атак дронов, ущерб получили дома и автомобили.

Дроны атаковали Саратов и область

Когда это все закончится? — жители Саратова и области сообщали ночью о сиренах и взрывах.

О взрывах также говорят жители Борисоглебска Воронежской области.

В Минобороны РФ отчитались, что всего за ночь над Россией и аннексированным Крымом якобы сбили 85 дронов.

38 над территорией Воронежской области, 13 над территорией Республики Крым, 11 над территорией Белгородской области, 10 над территорией Саратовской области, 7 над территорией Ростовской области, 4 над территорией Волгоградской области, 2 над территорией Волгоградской области.

Аэропорт Саратова утром прекратил работу.

Губернатор Воронежской области позже заявил, что в городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и двери, в другом домовладении повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

