Росіяни скаржаться на вибухи після атаки дронів у Саратовській області

У ніч проти 2 жовтня жителі російського Саратова та області чули гучні вибухи на тлі атаки дронів.

Дрони атакували Саратів та область

Коли вже це все закінчиться? — жителі Саратова та області повідомляли вночі про сирен та вибухи.

Про вибухи також кажуть жителі Борисоглібська Воронезької області.

У Міноборони РФ відзвітували, що всього за ніч над Росією та анексованим Кримом нібито збили 85 дронів.

38 — над територією Воронезької області, 13 — над територією Республіки Крим, 11 — над територією Білгородської області, 10 — над територією Саратовської області, 7 — над територією Ростовської області, 4 — над територією Волгоградської області, 2 — над територією Волгоградської області, 2 — над Пензенською областю.

Аеропорт Саратова вранці припинив роботу.