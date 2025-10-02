Росіяни скаржаться на вибухи після атаки дронів у Саратовській області
Росіяни скаржаться на вибухи після атаки дронів у Саратовській області

вибух
Джерело:  online.ua

У ніч проти 2 жовтня жителі російського Саратова та області чули гучні вибухи на тлі атаки дронів.

Головні тези:

  • Жителі Саратова та області стали свідками вибухів після атаки дронів у ніч на 2 жовтня.
  • За даними Міноборони РФ, над територією Росії та Криму збили 85 дронів за одну ніч.
  • Аеропорт Саратова був змушений припинити роботу через атаки дронів.

Дрони атакували Саратів та область

Коли вже це все закінчиться? — жителі Саратова та області повідомляли вночі про сирен та вибухи.

Про вибухи також кажуть жителі Борисоглібська Воронезької області.

У Міноборони РФ відзвітували, що всього за ніч над Росією та анексованим Кримом нібито збили 85 дронів.

38 — над територією Воронезької області, 13 — над територією Республіки Крим, 11 — над територією Білгородської області, 10 — над територією Саратовської області, 7 — над територією Ростовської області, 4 — над територією Волгоградської області, 2 — над територією Волгоградської області, 2 — над Пензенською областю.

Аеропорт Саратова вранці припинив роботу.

Губернатор Воронезької області пізніше заявив, що у міському окрузі пошкодження отримали два приватні будинки: за однією адресою вибиті вікна та двері, в іншому домоволодінні пошкоджені господарські будівлі та автомобіль.

