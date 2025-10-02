Росіяни скаржаться на вибухи після атаки дронів у Саратовській області

У ніч проти 2 жовтня жителі російського Саратова та області чули гучні вибухи на тлі атаки дронів.
Головні тези:
- Жителі Саратова та області стали свідками вибухів після атаки дронів у ніч на 2 жовтня.
- За даними Міноборони РФ, над територією Росії та Криму збили 85 дронів за одну ніч.
- Аеропорт Саратова був змушений припинити роботу через атаки дронів.
Дрони атакували Саратів та область
Коли вже це все закінчиться? — жителі Саратова та області повідомляли вночі про сирен та вибухи.
Про вибухи також кажуть жителі Борисоглібська Воронезької області.
У Міноборони РФ відзвітували, що всього за ніч над Росією та анексованим Кримом нібито збили 85 дронів.
Аеропорт Саратова вранці припинив роботу.
Губернатор Воронезької області пізніше заявив, що у міському окрузі пошкодження отримали два приватні будинки: за однією адресою вибиті вікна та двері, в іншому домоволодінні пошкоджені господарські будівлі та автомобіль.
