Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Дзержинске — видео

Дроны могли атаковать военный завод в Дзержинске: что известно

Жители публикуют видео работы ПВО над городом. В местных чатах пишут, что беспилотники избивали по заводу имени Свердлова.

Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинские силы ПВО отбили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, также падение обломков привело к нескольким локальным вспышкам в частном секторе, огонь потушили.

Кроме того, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыши одной АЗС, ущерб промышленным объектам не нанесен, подчеркнул Никитин. Поделиться

Минобороны РФ также сообщало о сбитии якобы 20 беспилотников над Нижегородской областью.

В октябре 2024 года 16 беспилотников атаковали ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена. В начале апреля 2025 года как минимум три беспилотника атаковали завод имени Свердлова, были повреждены трубопроводная эстакада и 2 цеха. 29 апреля завод взрывчатых веществ в Дзержинске атаковали 2 беспилотника, о последствиях неизвестно, но сотрудников завода во время атаки эвакуировали.

Завод является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, передающих зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.