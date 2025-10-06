Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Дзержинске — видео

В Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали, вероятно, завод взрывчатых веществ имени Свердлова.
Главные тезисы
- На завод в Дзержинске была совершена атака дронов, вызвавшая взрывы и повреждения.
- В результате атаки один человек получил травмы, но угрозы его жизни нет.
- Завод имени Свердлова производит промышленные взрывчатые вещества для различных отраслей промышленности.
Дроны могли атаковать военный завод в Дзержинске: что известно
Жители публикуют видео работы ПВО над городом. В местных чатах пишут, что беспилотники избивали по заводу имени Свердлова.
Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинские силы ПВО отбили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, также падение обломков привело к нескольким локальным вспышкам в частном секторе, огонь потушили.
Минобороны РФ также сообщало о сбитии якобы 20 беспилотников над Нижегородской областью.
В октябре 2024 года 16 беспилотников атаковали ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена. В начале апреля 2025 года как минимум три беспилотника атаковали завод имени Свердлова, были повреждены трубопроводная эстакада и 2 цеха. 29 апреля завод взрывчатых веществ в Дзержинске атаковали 2 беспилотника, о последствиях неизвестно, но сотрудников завода во время атаки эвакуировали.
Завод является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, передающих зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.
