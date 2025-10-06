Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Дзержинске — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на взрывы после атаки дронов в Дзержинске — видео

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

В Дзержинске Нижегородской области РФ дроны атаковали, вероятно, завод взрывчатых веществ имени Свердлова.

Главные тезисы

  • На завод в Дзержинске была совершена атака дронов, вызвавшая взрывы и повреждения.
  • В результате атаки один человек получил травмы, но угрозы его жизни нет.
  • Завод имени Свердлова производит промышленные взрывчатые вещества для различных отраслей промышленности.

Дроны могли атаковать военный завод в Дзержинске: что известно

Жители публикуют видео работы ПВО над городом. В местных чатах пишут, что беспилотники избивали по заводу имени Свердлова.

Сегодня ночью в районе промзоны Дзержинские силы ПВО отбили атаку 20 БПЛА. По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, также падение обломков привело к нескольким локальным вспышкам в частном секторе, огонь потушили.

Кроме того, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыши одной АЗС, ущерб промышленным объектам не нанесен, подчеркнул Никитин.

Минобороны РФ также сообщало о сбитии якобы 20 беспилотников над Нижегородской областью.

В октябре 2024 года 16 беспилотников атаковали ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», тогда был поврежден цех по производству гексогена и октогена. В начале апреля 2025 года как минимум три беспилотника атаковали завод имени Свердлова, были повреждены трубопроводная эстакада и 2 цеха. 29 апреля завод взрывчатых веществ в Дзержинске атаковали 2 беспилотника, о последствиях неизвестно, но сотрудников завода во время атаки эвакуировали.

Завод является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, передающих зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Используются все методы снаряжения боеприпасов — прессование, шнекование, заливка. Это позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и современных противотанковых и противотанковых и противотанковых.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" звучала в нескольких регионах РФ и оккупированном Крыму — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?