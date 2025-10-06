Росіяни скаржаться на вибухи після атаки дронів у Дзержинську — відео

У Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин імені Свердлова.
Головні тези:
- Атака дронів на завод у Дзержинську спричинила вибухи, що призвели до пошкоджень і травмувань однієї людини.
- Місцеві мешканці опублікували відео роботи протиповітряної оборони над містом, свідченням атаки безпілотників.
- Завод імені Свердлова є одним із найбільших виробників промислових вибухових речовин у Росії, що споряджує різноманітні види боєприпасів.
Дрони могли атакувати військовий завод у Дзержинську: що відомо
Мешканці публікують відео роботи ППО над містом. У місцевих чатах пишуть, що безпілотники били по заводу імені Свердлова.
Сьогодні вночі в районі промзони Дзержинська сили ППО відбили атаку 20 БПЛА. За попередньою інформацією, на жаль, внаслідок падіння уламків зазнала травми одна людина. Загрози життю немає, потерпілому надається вся необхідна медична допомога, — повідомив губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.
За його словами, також падіння уламків призвело до кількох локальних спалахів у приватному секторі, вогонь загасили.
Міноборони РФ також повідомляло про збиття нібито 20 безпілотників над Нижньогородською областю.
У жовтні 2024 року 16 безпілотників атакували ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», тоді було пошкоджено цех з виробництва гексогену та октогену. На початку квітня 2025 року як мінімум три безпілотники атакували завод імені Свердлова, були пошкоджені трубопровідна естакада та 2 цехи. 29 квітня завод вибухових речовин у Дзержинську атакували 2 безпілотники, про наслідки невідомо, але співробітників заводу під час атаки евакуювали.
Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-