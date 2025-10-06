Росіяни скаржаться на вибухи після атаки дронів у Дзержинську — відео
Росіяни скаржаться на вибухи після атаки дронів у Дзержинську — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

У Дзержинську Нижньогородської області РФ дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин імені Свердлова.

Головні тези:

  • Атака дронів на завод у Дзержинську спричинила вибухи, що призвели до пошкоджень і травмувань однієї людини.
  • Місцеві мешканці опублікували відео роботи протиповітряної оборони над містом, свідченням атаки безпілотників.
  • Завод імені Свердлова є одним із найбільших виробників промислових вибухових речовин у Росії, що споряджує різноманітні види боєприпасів.

Дрони могли атакувати військовий завод у Дзержинську: що відомо

Мешканці публікують відео роботи ППО над містом. У місцевих чатах пишуть, що безпілотники били по заводу імені Свердлова.

Сьогодні вночі в районі промзони Дзержинська сили ППО відбили атаку 20 БПЛА. За попередньою інформацією, на жаль, внаслідок падіння уламків зазнала травми одна людина. Загрози життю немає, потерпілому надається вся необхідна медична допомога, — повідомив губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін.

За його словами, також падіння уламків призвело до кількох локальних спалахів у приватному секторі, вогонь загасили.

Крім того, пошкоджено склопакети житлових будинків та дахи однієї АЗС, збитків промисловим об'єктам не завдано, підкреслив Нікітін.

Міноборони РФ також повідомляло про збиття нібито 20 безпілотників над Нижньогородською областю.

У жовтні 2024 року 16 безпілотників атакували ФКП «Завод імені Я. М. Свердлова», тоді було пошкоджено цех з виробництва гексогену та октогену. На початку квітня 2025 року як мінімум три безпілотники атакували завод імені Свердлова, були пошкоджені трубопровідна естакада та 2 цехи. 29 квітня завод вибухових речовин у Дзержинську атакували 2 безпілотники, про наслідки невідомо, але співробітників заводу під час атаки евакуювали.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Використовуються всі методи спорядження боєприпасів — пресування, шнекування, заливка. Це дозволяє споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі кориговані за метою, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, у тому числі для систем вертолітного мінування та найсучасніших протитанкових та протитанкових та протитанкових комплексів.

