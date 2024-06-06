На Хмельниччині загорівся інфраструктурний обʼєкт через атаку РФ

У результаті атаки російських дронів спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння.
Головні тези:
- На Хмельниччині внаслідок атаки російських дронів виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.
- Сили ППО 6 червня збили 17 ударних безпілотників окупантів в чотирьох областях України, включаючи Хмельницьку.
- Від атаки окупантів РФ у Дніпропетровській області є постраждалі.
- Наслідком атаки РФ стали руйнування інфраструктури, пошкодження будівель та транспортних засобів у декількох областях України.
Що відомо про пожежу у Хмельницькій області
Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили ППО вночі 6 червня збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".
За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.
Що відомо про атаку РФ на Україну 6 червня
Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму. А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.
В результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:
у Миколаївській,
Херсонській,
Запорізькій,
Хмельницькій областях.
Також російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.
Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.
Постраждали люди, які перебували всередині — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.
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