На Хмельниччині загорівся інфраструктурний обʼєкт через атаку РФ

У результаті атаки російських дронів спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння.

Що відомо про пожежу у Хмельницькій області

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили ППО вночі 6 червня збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".

За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.

Що відомо про атаку РФ на Україну 6 червня

Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму. А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.

В результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:

у Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Хмельницькій областях.

Також російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.

Постраждали люди, які перебували всередині — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.