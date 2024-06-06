На Хмельниччині загорівся інфраструктурний обʼєкт через атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Хмельниччині загорівся інфраструктурний обʼєкт через атаку РФ

пожежа
Джерело:  online.ua

У результаті атаки російських дронів спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів у Хмельницькій області. Триває гасіння.

Головні тези:

  • На Хмельниччині внаслідок атаки російських дронів виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.
  • Сили ППО 6 червня збили 17 ударних безпілотників окупантів в чотирьох областях України, включаючи Хмельницьку.
  • Від атаки окупантів РФ у Дніпропетровській області є постраждалі.
  • Наслідком атаки РФ стали руйнування інфраструктури, пошкодження будівель та транспортних засобів у декількох областях України.

Що відомо про пожежу у Хмельницькій області

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили ППО вночі 6 червня збили 1 ворожий "Шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті".

За словами голови ОВА, на місці працюють відповідні служби, травмованих чи загиблих не має.

Що відомо про атаку РФ на Україну 6 червня

Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму. А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.

В результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:

  • у Миколаївській,

  • Херсонській,

  • Запорізькій,

  • Хмельницькій областях.

Також російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області.

Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.

Постраждали люди, які перебували всередині — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.

Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один — понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач, — повідомив головм Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

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