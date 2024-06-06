В Хмельницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Хмельницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за атаки РФ

пожар
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Источник:  online.ua

В результате атаки российских дронов вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается тушение.

Главные тезисы

  • В результате атаки российских дронов в Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте. Продолжается тушение пожара.
  • Силы ПВО сбили один вражеский дрон. На месте происшествия работают спасательные службы, нет информации о пострадавших или погибших.
  • Атака РФ на Украину 6 июня включала запуск дронов-камикадзе и ракеты Искандер-М. В результате противостояния были сбиты 17 ударных беспилотников окупантов.
  • Один из дронов попал в автобус в Никопольском районе Днепропетровской области, что привело к разрушениям инфраструктуры и пострадавшим людям.

Что известно о пожаре в Хмельницкой области

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, силы ПВО ночью 6 июня сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.

По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.

Что известно об атаке РФ на Украину 6 июня

Отмечается, что противник этой ночью запускал дроны-камикадзе по Украине из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму. А баллистическими ракетами "Искандер-М" враг избивал по Днепропетровской области из района российского Таганрога.

В результате противовоздушного боя были сбиты 17 ударных беспилотников окупантов, которые "минусировали" на территории четырех областей, а именно:

  • в Николаевской,

  • Херсонской,

  • Запорожский,

  • Хмельницкая область.

Также российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

В результате атаки один из дронов попал в автобус, есть разрушение инфраструктуры и пострадавшие.

Пострадали находившиеся внутри люди — мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина.

Также из-за атак оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Побит автобус. Уничтожен гараж, еще один изуродован. Зацепило газопроводы и линии электропередач, — сообщил главам Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

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