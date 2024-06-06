В Хмельницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за атаки РФ

В результате атаки российских дронов вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается тушение.

Что известно о пожаре в Хмельницкой области

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, силы ПВО ночью 6 июня сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте.

По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.

Что известно об атаке РФ на Украину 6 июня

Отмечается, что противник этой ночью запускал дроны-камикадзе по Украине из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму. А баллистическими ракетами "Искандер-М" враг избивал по Днепропетровской области из района российского Таганрога.

В результате противовоздушного боя были сбиты 17 ударных беспилотников окупантов, которые "минусировали" на территории четырех областей, а именно:

в Николаевской,

Херсонской,

Запорожский,

Хмельницкая область.

Также российские военные обстреляли из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

В результате атаки один из дронов попал в автобус, есть разрушение инфраструктуры и пострадавшие.

Пострадали находившиеся внутри люди — мужчины 52, 65 и 73 лет и 38-летняя женщина.