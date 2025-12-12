"Наближаємо реальне закінчення війни". Зеленський озвучив деталі роботи переговорної команди України

Україна і союзники організовують на майданчику в Німеччині роботу групи, яка займеться деталями гарантій безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Україна та її союзники працюють над гарантіями безпеки для завершення війни на майданчику в Німеччині.
- Президент Зеленський вказав на активну роботу переговорної команди та напрямки, до яких входять економіка, відновлення та національна безпека.
- На чолі оборонної групи по гарантіях безпеки стоїть начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, залучені представники Сил оборони та розвідок.
Наближаємо реальне закінчення війни — Зеленський про роботу переговорної команди
За словами голови української держави, сьогодні йому кілька разів доповідав секретар РНБО України Рустем Умєров. Він розповів про роботу української переговорної команди.
Він уточнив, що з українського боку таку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також участь беруть представники Сил оборони та розвідок.
Президент нагадав, що на майданчику в США вже розпочалася робота групи з економіки, відновлення та інвестицій.
Третім напрямом роботи є постійні контакти радників з нацбезпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.
Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров.
Головна мета такої роботи — наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир гідним для України, а безпеку та відновлення — гарантованими.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-