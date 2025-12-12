"Наближаємо реальне закінчення війни". Зеленський озвучив деталі роботи переговорної команди України
"Наближаємо реальне закінчення війни". Зеленський озвучив деталі роботи переговорної команди України

Володимир Зеленський
Зеленський
Україна і союзники організовують на майданчику в Німеччині роботу групи, яка займеться деталями гарантій безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Україна та її союзники працюють над гарантіями безпеки для завершення війни на майданчику в Німеччині.
  • Президент Зеленський вказав на активну роботу переговорної команди та напрямки, до яких входять економіка, відновлення та національна безпека.
  • На чолі оборонної групи по гарантіях безпеки стоїть начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, залучені представники Сил оборони та розвідок.

Наближаємо реальне закінчення війни — Зеленський про роботу переговорної команди

За словами голови української держави, сьогодні йому кілька разів доповідав секретар РНБО України Рустем Умєров. Він розповів про роботу української переговорної команди.

На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, присвяченої деталям гарантій безпеки для України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він уточнив, що з українського боку таку групу очолює начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також участь беруть представники Сил оборони та розвідок.

Президент нагадав, що на майданчику в США вже розпочалася робота групи з економіки, відновлення та інвестицій.

З українського боку цим питанням опікується прем'єрка Юлія Свириденко, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр економіки Олексій Соболєв. До роботи залучають експертів.

Третім напрямом роботи є постійні контакти радників з нацбезпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.

Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров.

Головна мета такої роботи — наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир гідним для України, а безпеку та відновлення — гарантованими.

