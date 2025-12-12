"Приближаем реальное окончание войны". Зеленский озвучил детали работы переговорной команды Украины
"Приближаем реальное окончание войны". Зеленский озвучил детали работы переговорной команды Украины

Украина и союзники организуют на площадке в Германии работу группы, которая займется деталями гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Украина и союзники работают над гарантиями безопасности по завершению войны на площадке в Германии.
  • Работа переговорной команды включает в себя направления экономики, восстановления и национальной безопасности.
  • Главная цель работы команды - приблизить реальное завершение войны и обеспечить безопасность и восстановление для Украины.

Приближаем реальное окончание войны — Зеленский о работе переговорной команды

По словам главы украинского государства, сегодня ему несколько раз докладывал секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он рассказал о работе украинской переговорной команды.

На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященной деталям гарантий безопасности Украины.

Он уточнил, что с украинской стороны подобную группу возглавляет начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Также принимают участие представители Сил обороны и разведок.

Президент напомнил, что на площадке в США уже началась работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям.

С украинской стороны этим вопросом занимается премьер Юлия Свириденко, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев. К работе привлекают экспертов.

Третье направление работы — постоянные контакты советников по нацбезопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров.

Главная цель такой работы — приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление гарантированы.

