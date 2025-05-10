Нацгвардійці дронами ліквідували російську ДРГ біля Курахового — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардійці дронами ліквідували російську ДРГ біля Курахового — відео

втрати
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Джерело:  online.ua

Оператори дронів спецпідрозділу Національної гвардії України “Гострі картузи” вночі нейтралізували ворожу диверсійно-розвідувальну групу поблизу Курахового Донецької області.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ Національної гвардії України "Гострі картузи" вночі здійснили успішну операцію з нейтралізації російської диверсійно-розвідувальної групи.
  • Дрони були використані для локалізації та ліквідації ворожого загарбницького вторгнення поблизу Курахового.
  • Під час атаки російських загарбників було віддано відсіч за допомогою декількох дронів, які допомогли зупинити ворожу діяльність.

“Гострі картузи” дронами знищили російську ДРГ

Про це підрозділ повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.

"Перемир'я" закінчилось досить швидко і російська армія знов пішла у наступ на декількох ділянках фронту.

Так, уночі пілоти підрозділу нейтралізували ворожу ДРГ, яка проникла в село неподалік Курахового і почала вести вогонь по українських захисниках, ідеться у повідомленні.

За допомогою декількох дронів бійці відбили атаку росіян та зупинили спробу подальшого просування.

У результаті група з чотирьох загарбників була повністю ліквідована.

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