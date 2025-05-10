Нацгвардійці дронами ліквідували російську ДРГ біля Курахового — відео

Оператори дронів спецпідрозділу Національної гвардії України “Гострі картузи” вночі нейтралізували ворожу диверсійно-розвідувальну групу поблизу Курахового Донецької області.
Головні тези:
- Спецпідрозділ Національної гвардії України "Гострі картузи" вночі здійснили успішну операцію з нейтралізації російської диверсійно-розвідувальної групи.
- Дрони були використані для локалізації та ліквідації ворожого загарбницького вторгнення поблизу Курахового.
- Під час атаки російських загарбників було віддано відсіч за допомогою декількох дронів, які допомогли зупинити ворожу діяльність.
“Гострі картузи” дронами знищили російську ДРГ
Про це підрозділ повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.
Так, уночі пілоти підрозділу нейтралізували ворожу ДРГ, яка проникла в село неподалік Курахового і почала вести вогонь по українських захисниках, ідеться у повідомленні.
За допомогою декількох дронів бійці відбили атаку росіян та зупинили спробу подальшого просування.
У результаті група з чотирьох загарбників була повністю ліквідована.
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