Нацгвардійці дронами ліквідували російську ДРГ біля Курахового — відео

“Гострі картузи” дронами знищили російську ДРГ

Про це підрозділ повідомив у Телеграмі та оприлюднив відповідне відео.

"Перемир'я" закінчилось досить швидко і російська армія знов пішла у наступ на декількох ділянках фронту. Поширити

Так, уночі пілоти підрозділу нейтралізували ворожу ДРГ, яка проникла в село неподалік Курахового і почала вести вогонь по українських захисниках, ідеться у повідомленні.

За допомогою декількох дронів бійці відбили атаку росіян та зупинили спробу подальшого просування.

У результаті група з чотирьох загарбників була повністю ліквідована.